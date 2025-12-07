To najpiękniejsze imię damskie XXI wieku. Noszą je kobiety szlachetne

To najpiękniejsze imię damskie XXI wieku według AI

Sztuczna inteligencja wkroczyła w nasze życie szybciej, niż wielu się spodziewało. Pomaga w pracy, podpowiada w codziennych sprawach, porządkuje informacje, a czasem potrafi też spojrzeć na coś z zupełnie innej perspektywy niż człowiek. Skoro więc analizuje trendy, język i kulturę, postanowiliśmy zapytać ją o coś z pozoru lekkiego, ale dla wielu ważnego: jakie imię damskie jest najpiękniejsze w XXI wieku?

AI odpowiedziała szybko i precyzyjnie, wskazując, że najpiękniejszym imieniem damskim XXI wieku jest imię Alicja. To imię rozpoznawalne w wielu krajach, łatwe do wymówienia i zapamiętania, a przy tym niepozbawione uroku dawnych czasów. W Polsce ma długą tradycję, a jednocześnie świetnie pasuje do XXI wieku - świata, w którym ceni się i indywidualność, i mocne wartości.

Pochodzenie imienia Alicja. Skąd przyszło do Polski?

Etymologia Alicji jest bogata i wielowątkowa. Najczęściej wskazuje się jej korzenie germańskie - wywodzi się od dawnej formy Adalheidis (znanej też jako Adelajda). Z czasem skracało się do Alis/Alice, a w Polsce utrwaliło się jako Alicja.

Istnieje też druga, ciekawa hipoteza językowa. Według części badaczy Alicja może łączyć się z greckim słowem aletheia oznaczającym "prawdę", które w średniowiecznej łacinie przyjmowało formę Alicia. W kulturze europejskiej imię rozsławiła literatura, a szczególnie "Alicja w Krainie Czarów". Dzięki temu kojarzy się nie tylko z klasą i tradycją, ale też z wyobraźnią, odwagą i ciekawością świata.

Znaczenie imienia: szlachetność, prawda i wewnętrzna siła

Imię Alicja najczęściej tłumaczy się jako "szlachetna" albo "pochodząca ze szlachetnego rodu". W niektórych interpretacjach wiąże się też z prawdą i szczerością. Nic więc dziwnego, że kojarzy się z kobietami, które mają klasę, są autentyczne i potrafią zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach.

Ile osób w Polsce ma na imię Alicja?

W Polsce imię Alicja jest imieniem dość popularnym. Obecnie nosi je aż 253 945 osób, a tylko w 2024 roku nadano je 3 131 nowo narodzonym dziewczynkom. Co ciekawe, widoczny wzrost popularności imieniem Alicja widać m.in. w 2017 roku - wówczas nazwano tak aż 6 156 osób.