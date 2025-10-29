Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Noszą je setki tysięcy Polek

Naukowcy z Birmingham wybrali najpiękniejsze imię żeńskie na świecie, analizując jego brzmienie i znaczenie w różnych językach.

Zofia, oznaczająca "mądrość", została uznana za imię idealne, a w Polsce nosi je aż 364 879 kobiet.

Dlaczego Zofia tak urzekła badaczy i jakie cechy przypisuje się osobom noszącym to imię?

To najpiękniejsze imię na świecie. Naukowcy nie mieli złudzeń

Jakiś czas temu naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham przeprowadzili analizę, w której pod lupę wzięto aż 100 popularnych imion żeńskich. Podczas badania sprawdzano, jak dane imię brzmi w różnych językach, jakie ma znaczenie oraz jakie budzi skojarzenia wśród społeczeństwa. Po długiej analizie naukowcy wybrali jedno damskie imię i uznali je za najpiękniejsze, a mianowicie mowa o imieniu Sofia, Sophie, Sofie, Sofija, Sohvi, Sofija. Polskim odpowiednikiem jest oczywiście Zofia.

Dlaczego Zofia jest najpiękniejszym imieniem na świecie?

Imię Zofia wywodzi się z języka greckiego i oznacza "mądrość". Mówi się, że kobiety noszące owe imię są więc bardzo inteligentne, ale również wrażliwe i rozważne. Zosie to także bardzo często osoby wrażliwe i troskliwe, które dbają o swoich najbliższych. Dodatkowo uwielbiają towarzystwo ludzi i łatwo nawiązują przyjaźnie z nowo napotkanymi osobami.

Imię Zofia w Polsce

W Polsce imię Zofia od lat cieszy się dużą popularnością. Statystyki z 2025 roku pokazują, że mamy w Polsce aż 364 879 kobiet o tym imieniu, więc to naprawdę całkiem sporo. Co ciekawe, zdarza się, że rodzice współcześnie nie decydują się konkretnie na imię Zofia, lecz nadają swoim pociechom zagraniczne odpowiedniki tego imienia, czyli np. Sofia, Sophie czy Sophia.

