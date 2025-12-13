Ten kraj to prawdziwy ewenement! Jego długość zaskakuje

Patrzymy na mapę świata na co dzień w szkole, w telefonie, przy planowaniu podróży i często nie zastanawiamy się, jak niezwykłe potrafią być same kształty państw. Są kraje niemal idealnie "okrągłe", inne porozrywane na setki wysp, a jeszcze inne wyglądają tak, jakby ktoś narysował je jedną, cienką kreską wzdłuż wybrzeża. I to właśnie te nietypowe proporcje robią największe wrażenie. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest Chile – państwo, którego długość liczy się w tysiącach kilometrów i które pod tym względem należy do absolutnych rekordzistów świata.

To państwo mogłoby połączyć Europę z Kanadą

Chile jest jednym z najdłuższych krajów świata - rozciąga się na około 4300 km z północy na południe. I właśnie ta długość daje świetny punkt odniesienia: w publicystycznym skrócie można powiedzieć, że "wystarczyłaby", by symbolicznie połączyć Europę z Kanadą.

Chile leży między Andami a Oceanem Spokojnym i ma wyjątkowo smukły kształt. Według oficjalnych informacji państwowych to kraj nie tylko bardzo długi, ale też niezwykle wąski – średnio ma ok. 180 km szerokości. Efekt? Na jednej mapie widzisz państwo, które ciągnie się przez tysiące kilometrów, a jednocześnie w wielu miejscach jest węższe niż odległość między dużymi miastami w Polsce.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To jedno z najdłuższych państw świata - Chile [ZDJĘCIA]

Tak rozciągnięty kraj to także ogromne różnice w warunkach przyrodniczych. Na północy rozciągają się jedne z najsuchszych obszarów na Ziemi, gdzie deszcz jest rzadkością, a krajobraz przypomina księżycową pustynię. Natomiast im dalej na południe, tym klimat staje się coraz chłodniejszy i wilgotniejszy, pojawiają się zielone doliny, jeziora, gęste lasy oraz surowe, wietrzne wybrzeża. Na samym krańcu kraju dominują lodowce i tereny o niemal subantarktycznym charakterze. Wszystko to sprawia, że w jednym państwie spotykają się warunki, które w innych częściach świata dzielą tysiące kilometrów.