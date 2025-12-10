Imiona dla kobiet: które wybrać?

Wybór imienia dla córki to jedna z trudniejszych decyzji - w końcu imię jest jak wizytówka, pierwszy prezent od rodziców i coś, co towarzyszy człowiekowi w każdym wieku. Nic więc dziwnego, że przyszli rodzice godzinami przeglądają rankingi, szukają inspiracji w tradycji albo kierują się brzmieniem, które po prostu "chwyta za serce". W Polsce od lat widać wyraźnych faworytów - imiona piękne, ponadczasowe i uwielbiane niezależnie od mody. Poznajcie trzy żeńskie imiona, które dziś nie tylko brzmią najładniej, ale też zdecydowanie biją popularnością inne propozycje.

Najlepsze imiona dla dziewczynek

W lipcu Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w sieci dane, dzięki którym dowiedzieliśmy się jakie imiona w pierwszej połowie 2025 roku cieszyły się największą popularnością w naszym kraju. Wśród dziewczynek pozycję lidera zajęła Zofia - imię to otrzymało 2117 dziewczynek. Choć według wielu osób imię to jest przestarzałe, to jednak statystyki mówią same za siebie. Małych Zosiek rodzi się w Polsce ogromna liczba, a wpływ na to może mieć również fakt, że imię Zosia uznawane jest za najpiękniejsze na świecie! Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Noszą je setki tysięcy Polek. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze imiona znajdują się na liście bijących rekordy w Polsce, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Najpiękniejsze imiona dla kobiet. Te trzy biją rankingi!

Na co zwracać uwagę przy wyborze imienia?

Przy wyborze imienia warto spojrzeć na sprawę szerzej niż tylko przez pryzmat mody. Po pierwsze liczy się brzmienie - dobrze, żeby imię pasowało do nazwiska, nie tworzyło trudnych zlepków głosek i było przyjemne w codziennym użyciu.

Wiele osób zwraca też uwagę na znaczenie i pochodzenie imienia, bo może nieść ze sobą ważny symbol albo rodzinne skojarzenia. Kolejna rzecz to zdrobnienia - niektóre imiona mają ich mnóstwo i dają dziecku swobodę w przyszłości, inne brzmią niemal zawsze tak samo. Dobrze też pomyśleć o tym, jak imię "zagra" w dorosłym życiu: na dyplomie, w pracy czy w sytuacjach oficjalnych.