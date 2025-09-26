To imię nosi tylko 3 Polaków. Jest niezgodne z zaleceniami RJP

Coraz więcej nietypowych imion również w Polsce

W ostatnich latach na całym świecie można zauważyć wyraźny trend wśród rodziców, którzy coraz chętniej wybierają dla swoich dzieci imiona nietypowe, oryginalne i nierzadko inspirowane kulturą popularną, literaturą czy nazwami miast. Coraz mniej osób sięga po tradycyjne imiona znane od pokoleń – zamiast tego rodzice poszukują unikatowych pomysłów, które wyróżnią ich dziecko i podkreślą jego indywidualność.

Polska tradycja imion męskich kojarzy się głównie z klasyką – Janami, Piotrami czy Michałami, jednak w ostatnich latach widać nawet w naszych rejonach wyraźny trend nadawania dzieciom imion oryginalnych. Jednym z takich imion jest London.

London: imię niezgodne z zaleceniami RJP

Rada Języka Polskiego zaleca, by nadawane dzieciom imiona były dostosowane do polskiej tradycji językowej i występowały w formie przyswojonej przez język polski. Powinno się nadawać nie więcej niż dwa imiona i unikać takich, które mogą ośmieszać dziecko. Choć RJP nie prowadzi listy "imion zakazanych", kierownik USC ma prawo odmówić rejestracji imienia, jeśli uzna, że narusza ono te zasady. W praktyce jednak imiona np. inspirowane nazwami miast, jak London, są czasami akceptowane i pojawiają się w polskich metrykach. Z danych rejestru PESEL wynika, że 3 mężczyzn w Polsce ma w dowodzie formę imienia London.

Imię London: znaczenie i pochodzenie

Imię London ma oczywiste odniesienie do stolicy Wielkiej Brytanii. W krajach anglosaskich funkcjonuje jako imię zarówno dla chłopców i dziewcząt, choć w Polsce częściej spotykane jest jako imię męskie. Imię London bez wątpienia symbolizuje nowoczesność oraz wyjątkowość.