Kierowcy muszą się przygotować. Zacznie się o 00:01 już 1 stycznia

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Śmiało można stwierdzić, że rok 2026 będzie rokiem zmian w prawie o ruchu drogowym. Kierowcy muszą przygotować się na prawdziwe zatrzęsienie modyfikacji prawnych. W grudniu pod znowelizowanym Prawie o ruchu drogowym pojawił się długo wyczekiwany podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w połowie marca 2026 r. Co się zmieni?

Łatwiej stracisz prawo jazdy, trudniej skasujesz punkty

Rząd zdecydował się zaostrzyć m.in. przepis o zatrzymywaniu praw jazdy kierowcom, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Teraz "prawko" będzie można stracić również poza obszarem zabudowanym. Nowy przepis będzie bowiem obowiązywał na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych, czyli przede wszystkim drogach krajowych i wojewódzkich, tj. takich, na których, według policyjnych statystyk, dochodzi do największej liczby wypadków śmiertelnych. Co więcej, policjanci będą mogli odbierać prawa jazdy na stałe! Grozi to kierowcom, którzy zostaną przyłapani na jeździe pomimo czasowego zatrzymania prawa jazdy.

Co ważne, od czerwca 2026 r. punkty karne wlepiane za szczególnie niebezpieczne wykroczenia nie będą już podlegały redukcji. Dotyczyć to będzie aż 63 spośród 130 przewinień znajdujących się w polskim taryfikatorze!

Prawo jazdy dla 17-latków? Tak, ale…

W 2026 r. w życie wejdzie również przepis, na który czeka wielu nastolatków niemogących już doczekać się, by wreszcie wsiąść za kółko. Prawa jazdy kategorii B będzie wydawane osobom, które ukończyły 17 lat. Jest jednak kilka "ale". Po pierwsze, by uzyskać prawo jazdy przed pełnoletnością niezbędna będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Co więcej, najmłodszych kierowców obowiązywał będzie okres próbny, w którym będą oni zobowiązani do jazdy w stanie całkowitej trzeźwości, nie będą mogli też przekraczać w terenie zabudowanym 50 km/h, poza obszarem zabudowanym 80 km/h, a na autostradzie lub drodze ekspresowej 100 km/h. Auto zaś będą mogli prowadzić tylko w obecności osoby dorosłej posiadającej już prawo jazdy.

2026 rok rokiem zmian dla kierowców

To tylko nieliczne przykłady tego, co w prawie o ruchu drogowym zmieni się w 2026 roku. Po więcej informacji zapraszamy do poniższej galerii zdjęć. Wyjaśniamy w niej m.in. dlaczego warto już teraz kupić dziecku kask rowerowy i rozejrzeć się za dobrą ofertą OC.

