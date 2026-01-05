W tych krajach je się najwięcej czekolady na świecie. Rekordziści zjadają ponad 10 kg rocznie

Gdzie na świecie zjada się najwięcej czekolady?
Czekolada działa niemal natychmiastowo: poprawia nastrój, koi nerwy po ciężkim dniu i zamienia zwykłą przerwę w małą chwilę przyjemności. Jest niezwykle uniwersalna – pasuje do kawy, deserów, sprawdza się jako prezent i jest idealna do podjadania "bez okazji". Rynek oferuje ogromny wybór: od klasycznych mlecznych tabliczek, przez wyrafinowane gorzkie warianty dla koneserów, po praliny i słodycze z kuszącymi dodatkami. Nic więc dziwnego, że na całym świecie rozwinęły się całe kultury czekoladowe, a w niektórych regionach jej spożywanie stało się niemal tradycją. Tylko gdzie czekolada znika ze stołu najszybciej?
Top 10 "czekoladożerców" na świecie
Jakiś czas temu portal Forbes opublikował ranking 10 krajów, w których spożywa się najwięcej czekolady, licząc średnie roczne spożycie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki temu widać jak na dłoni, które miejsca na świecie mają prawdziwie "czekoladową" kulturę – od codziennej tabliczki do kawy po słodycze traktowane niemal jak mały rytuał. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie, zachęcamy do sprawdzenia!
W tych krajach je się najwięcej czekolady na świecie. Nawet kilka kg na mieszkańca
Czy czekolada jest zdrowa?
Czekolada często kojarzy się z grzeszną przyjemnością, ale jej wpływ na zdrowie zależy od rodzaju i ilości. Gorzka czekolada, bogata w kakao, zawiera flawonoidy, magnez i żelazo. Badania sugerują, że spożywana z umiarem może korzystnie wpływać na pracę serca, koncentrację i poprawiać nastrój.
Z kolei czekolady mleczne i te z nadzieniem zazwyczaj zawierają więcej cukru i tłuszczu, co sprawia, że łatwo przesadzić z ich kalorycznością. Kluczem jest więc umiar i świadomy wybór – zamiast całej tabliczki, lepiej sięgnąć po kilka kostek dobrej jakości gorzkiej czekolady, która zaspokoi ochotę na słodkie, nie obciążając przy tym organizmu.