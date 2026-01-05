W tych krajach je się najwięcej czekolady na świecie. Rekordziści zjadają ponad 10 kg rocznie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-05 4:15

Czekolada to coś więcej niż tylko słodycz – to prawdziwa pasja, a dla niektórych narodów wręcz element dziedzictwa. W krajach przodujących w jej konsumpcji, mieszkańcy potrafią zjeść rocznie nawet kilka kilogramów tych kakaowych przysmaków. Ale gdzie na świecie miłość do czekolady jest największa i kto zasługuje na miano prawdziwego "czekoholika"?

Lublin SE Google News

Gdzie na świecie zjada się najwięcej czekolady?

Czekolada działa niemal natychmiastowo: poprawia nastrój, koi nerwy po ciężkim dniu i zamienia zwykłą przerwę w małą chwilę przyjemności. Jest niezwykle uniwersalna – pasuje do kawy, deserów, sprawdza się jako prezent i jest idealna do podjadania "bez okazji". Rynek oferuje ogromny wybór: od klasycznych mlecznych tabliczek, przez wyrafinowane gorzkie warianty dla koneserów, po praliny i słodycze z kuszącymi dodatkami. Nic więc dziwnego, że na całym świecie rozwinęły się całe kultury czekoladowe, a w niektórych regionach jej spożywanie stało się niemal tradycją. Tylko gdzie czekolada znika ze stołu najszybciej?

Polecany artykuł:

Co jadło się na święta w PRL-u? Tych potraw dziś już nie ma

Top 10 "czekoladożerców" na świecie

Jakiś czas temu portal Forbes opublikował ranking 10 krajów, w których spożywa się najwięcej czekolady, licząc średnie roczne spożycie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki temu widać jak na dłoni, które miejsca na świecie mają prawdziwie "czekoladową" kulturę – od codziennej tabliczki do kawy po słodycze traktowane niemal jak mały rytuał. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W tych krajach je się najwięcej czekolady na świecie. Nawet kilka kg na mieszkańca

Jednym ze źródeł magnezu jest gorzka czekolada
11 zdjęć

Czy czekolada jest zdrowa?

Czekolada często kojarzy się z grzeszną przyjemnością, ale jej wpływ na zdrowie zależy od rodzaju i ilości. Gorzka czekolada, bogata w kakao, zawiera flawonoidy, magnez i żelazo. Badania sugerują, że spożywana z umiarem może korzystnie wpływać na pracę serca, koncentrację i poprawiać nastrój.

Z kolei czekolady mleczne i te z nadzieniem zazwyczaj zawierają więcej cukru i tłuszczu, co sprawia, że łatwo przesadzić z ich kalorycznością. Kluczem jest więc umiar i świadomy wybór – zamiast całej tabliczki, lepiej sięgnąć po kilka kostek dobrej jakości gorzkiej czekolady, która zaspokoi ochotę na słodkie, nie obciążając przy tym organizmu.

Sonda
Smakuje Ci dubajska czekolada?
Quiz. Imprezowe przekąski z PRL-u. Wymiękniesz na 4 pytaniu!
Pytanie 1 z 10
Ten deser przygotowywano z kakao, margaryny, cukru, mleka w proszku, herbatników oraz bakalii. Nazywał się:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANKING
CZEKOLADA