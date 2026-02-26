Naprawiał samochód żony, warsztat stanął w płomieniach. Ciało 47-latka znaleźli strażacy

2026-02-26 14:34

Do rozdzierającej serce tragedii doszło w Bratniku pod Lubartowem. 47-letni właściciel warsztatu samochodowego wziął się po godzinach pracy za naprawę auta żony. Coś poszło jednak nie tak i w warsztacie wybuchł gwałtowny pożar. Mężczyzna próbował się ratować, jednak próba ucieczki z płonącej pułapki nie powiodła się. Jego ciało strażacy znaleźli po ugaszeniu ognia.

Autor: KPP w Lubartowie/ Materiały prasowe
  • W Bratniku pod Lubartowem, 23 lutego około godziny 23:30, doszło do tragicznego pożaru warsztatu samochodowego, w którym zginął 47-letni właściciel.
  • Mężczyzna po godzinach pracy naprawiał samochód żony, gdy nagle wybuchł pożar, który odciął mu drogę ucieczki.
  • Strażacy znaleźli ciało mężczyzny po ugaszeniu ognia.
  • Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w celu wyjaśnienia przyczyn pożaru.

Bratnik. Tragiczny pożar warsztatu

Do tragedii doszło w poniedziałek, 23 lutego, około godziny 23:30 na terenie gminy Kamionka. W Bratniku 47-letni właściciel warsztatu samochodowego po godzinach pracy postanowił naprawić auto żony. Nagle wybuchł pożar. Płonęły auta i wyposażenie. Mężczyzna próbował uciekać, niestety nie był w stanie pokonać płomieni i kłębów dymu.

Ciało nieszczęśnika strażacy znaleźli po ugaszeniu warsztatu w jednym z pomieszczeń. Zostało ono zabezpieczone do badań sekcyjnych, które pomogą ustalić dokładną przyczynę zgonu 47-latka.

Policja szuka przyczyny pożaru

Na miejscu tragedii pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, która wykonywała czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. - Lubartowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia - przekazała podkom. Jagoda Maj z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Pożar zniszczył dwa samochody osobowe oraz jeden samochód dostawczy znajdujące się we wnętrzu warsztatu. Na chwilę obecną wielkość strat materialnych nie została jeszcze ustalona.

Pożar magazynu
