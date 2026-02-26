Naprawiał samochód żony, warsztat stanął w płomieniach. Ciało 47-latka znaleźli strażacy

W Bratniku pod Lubartowem, 23 lutego około godziny 23:30, doszło do tragicznego pożaru warsztatu samochodowego, w którym zginął 47-letni właściciel.

Mężczyzna po godzinach pracy naprawiał samochód żony, gdy nagle wybuchł pożar, który odciął mu drogę ucieczki.

Strażacy znaleźli ciało mężczyzny po ugaszeniu ognia.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w celu wyjaśnienia przyczyn pożaru.

Bratnik. Tragiczny pożar warsztatu

Do tragedii doszło w poniedziałek, 23 lutego, około godziny 23:30 na terenie gminy Kamionka. W Bratniku 47-letni właściciel warsztatu samochodowego po godzinach pracy postanowił naprawić auto żony. Nagle wybuchł pożar. Płonęły auta i wyposażenie. Mężczyzna próbował uciekać, niestety nie był w stanie pokonać płomieni i kłębów dymu.

Ciało nieszczęśnika strażacy znaleźli po ugaszeniu warsztatu w jednym z pomieszczeń. Zostało ono zabezpieczone do badań sekcyjnych, które pomogą ustalić dokładną przyczynę zgonu 47-latka.

Policja szuka przyczyny pożaru

Na miejscu tragedii pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, która wykonywała czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. - Lubartowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia - przekazała podkom. Jagoda Maj z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Pożar zniszczył dwa samochody osobowe oraz jeden samochód dostawczy znajdujące się we wnętrzu warsztatu. Na chwilę obecną wielkość strat materialnych nie została jeszcze ustalona.

