Nocny koszmar w warsztacie samochodowym. Strażacy dokonali makabrycznego odkrycia

Jacek Chlewicki
2026-02-25 8:05

Spokojna noc w gminie Kamionka została gwałtownie przerwana przez wycie syren i łunę ognia. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb tuż przed północą, postawiło strażaków na równe nogi, ale nikt nie spodziewał się tak tragicznego finału akcji gaśniczej. Gdy ratownicy opanowali płomienie trawiące warsztat, ich oczom ukazał się wstrząsający widok. Co wydarzyło się wewnątrz budynku?

Tragiczny pożar warsztatu samochodowego. Znaleziono ciało mężczyzny

Autor: KPP Lubartów/ Materiały prasowe

Nocny dramat w gminie Kamionka

Wszystko zaczęło się około godziny 23:30, gdy do dyżurnego lubartowskiej komendy wpłynęło alarmujące zgłoszenie. Płomienie objęły warsztat samochodowy w jednej z miejscowości na terenie gminy Kamionka. Walka z żywiołem była zacięta, ale prawdziwy dramat rozegrał się dopiero po wejściu służb do środka. W trakcie przeszukiwania jednego z pomieszczeń, strażacy natrafili na zwłoki mężczyzny. Na miejscu natychmiast pojawili się śledczy oraz technik kryminalistyki, którzy pod nadzorem prokuratora rozpoczęli zabezpieczanie śladów tej tragedii.

Zniszczone auta i ogromne straty

Ogień nie miał litości również dla mienia znajdującego się wewnątrz budynku. Żywioł doszczętnie strawił dwa samochody osobowe oraz jedno auto dostawcze, które stały w warsztacie. Choć straty materialne nie zostały jeszcze dokładnie oszacowane, widok zgliszczy nie pozostawia złudzeń co do siły pożaru. 

Śledczy szukają odpowiedzi

Teraz kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą wyniki sekcji zwłok. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań. Funkcjonariusze z Lubartowa prowadzą intensywne czynności, aby ustalić szczegółowe okoliczności tego koszmaru, w tym to, co bezpośrednio doprowadziło do wybuchu pożaru.

