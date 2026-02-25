W Alpach Berneńskich w Szwajcarii znajdują się najdłuższe schody świata, liczące 11 674 stopnie.

Schody te, prowadzące na szczyt góry Niesen, pokonują różnicę wysokości 1669 metrów.

Właśnie tam odbywa się coroczny bieg Niesen Stairway Run.

W Alpach Berneńskich w Szwajcarii znajduje się prawdziwa rekordowa ciekawostka turystyczna - najdłuższe schody na świecie, prowadzące na szczyt góry Niesen. Liczące 11 674 stopnie schody, wiodą od dolnej stacji kolejki linowo-szynowej Niesenbahn aż niemal na sam szczyt 2 362-metrowego szwajcarskiego "piramidalnego" masywu i są najwyższym tego typu obiektem na świecie.

Rekordowa długość i wysokość

Schody przebiegają równolegle do trasy kolejki linowo-szynowej Niesenbahn i pokonują różnicę wysokości około 1 669 metrów - to jak wspinaczka po niemal trzech i pół kilometrach stopni prowadzących w górę alpejskiego zbocza.

Choć trasa robi ogromne wrażenie swoim rozmiarem, na co dzień schody nie są dostępne dla turystów ze względów bezpieczeństwa oraz dlatego, że służą przede wszystkim jako droga serwisowa i ewakuacyjna dla infrastruktury kolejki. Zdjęcia schodów znajdziecie w galerii poniżej.

Wyjątkowe zawody i wyzwanie dla biegaczy

Co ciekawe, raz w roku organizowane jest tam wyjątkowe wydarzenie - Niesen Stairway Run. To bieg po wszystkich 11 674 stopniach w górę, który przyciąga amatorów ekstremalnego wysiłku z różnych krajów. Najlepsi zawodnicy pokonują schody w czasie około dwóch godzin lub nawet szybciej, co czyni to wydarzenie jednym z najtrudniejszych biegów górskich na świecie.

Dla tych, którzy nie planują biegu ani ekstremalnego wspinania, szczyt Niesen oferuje równie spektakularne atrakcje. Kolejka linowo-szynowa kursuje regularnie, zabierając pasażerów na panoramę Alp Berneńskich i Jeziora Thun w niecałe 30 minut.

