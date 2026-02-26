Mors z Lublina nie żegna zimy. Pod domem zbudował lodowe „sanktuarium”

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-02-26 9:05

Nie każdy drży z radości na nagłe ocieplenie, które przyszło do Polski pod koniec lutego, nie każdy wita z radością słupek rtęci szybujący hen wysoko! Paweł Drozd (49 l.), mors z Lublina stworzył właśnie pod domem coś, dzięki czemu uda mu się komfortowo przetrwać do chłodniejszej aury. Olbrzymia wanna wypełniona lodem działać będzie przez cały rok, do tego sauenka dla podbicia efektu... Oby do zimy!

  • Pod koniec lutego do Polski przyszło nagłe ocieplenie – prognozy zapowiadają nawet 15°C w weekend.
  • Paweł Drozd (49 l.), prezes Lubelskiego Klubu Morsów, nie cieszy się z wyższych temperatur.
  • Pod domem stworzył „morsowe sanktuarium” z ogromną wanną wypełnioną lodem.
  • Obok powstała sauna – również wykonana własnoręcznie.
  • W drodze jest chłodziarka, która ma zapewnić lodową kąpiel przez cały rok.

Prognozy, przynajmniej dla większości z nas brzmią niezwykle zachęcająco, idzie wiosenna aura, pełna słońca i przyjemnego ciepełka. Co najmniej dziesięć stopni w piątek, a w sobotę i niedzielę nawet stopni piętnaście! Ale nie dla każdego to takie piękne... Paweł Drozd morsuje od dłuższego czasu (od kilku lat pełni funkcję prezesa Lubelskiego Klubu Morsów) i ze łzą w oku żegna piękne, niskie temperatury, mroźne poranki i skute lodem akweny. Dłuższy czas myślał, jak zabrać zimę w cieplejsze pory roku i wymyślił.

Zobacz też: Podawał się za lekarza z OIOM-u. W środku nocy przyszedł po pieniądze na leczenie

- To jest moje morsowe sanktuarium, w którym oszukujemy kalendarz. Zmagazynowane prawie trzy tony wody z lodem pozwoli cieszyć się zimnem co najmniej przez miesiąc - zapowiada Drozd. W olbrzymich kadziach woda jest rzeczywiście rześka - ma niecały jeden stopień Celsjusza. W mniejszej kadzi została zmieszana z solą, więc jest.. jeszcze chłodniejsza, ma minus jeden stopień! Do tego oczywiście sauna, która jest tuż obok. Tak jak i mini kąpielisko, tak i saunę zrobił Paweł Drozd własnym sumptem.

Czytaj też: Wielkanoc 2026 nadejdzie szybciej niż myślicie. Kalendarz płata figla

- Morsowanie z saunowaniem to aktualnie najlepsze co znam na regenerację, poza snem oczywiście. Dlatego stworzyłem miejsce gdzie jest to możliwe przez cały rok i większe gabarytami osoby też mogą komfortowo ładować akumulatory - dodaje. A co będzie za miesiąc? W drodze jest już odpowiedniej mocy chłodziarka, która zapewni mroźną przyjemność, i zdrowie, przez cały rok!

Aby do zimy!!!
Mors z Lublina nie żegna zimy. Pod domem zbudował lodowe „sanktuarium”
Galeria zdjęć 9
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MORSOWANIE