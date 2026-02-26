Mors z Lublina nie żegna zimy. Pod domem zbudował lodowe „sanktuarium”

Pod koniec lutego do Polski przyszło nagłe ocieplenie – prognozy zapowiadają nawet 15°C w weekend.

Paweł Drozd (49 l.), prezes Lubelskiego Klubu Morsów, nie cieszy się z wyższych temperatur.

Pod domem stworzył „morsowe sanktuarium” z ogromną wanną wypełnioną lodem.

Obok powstała sauna – również wykonana własnoręcznie.

W drodze jest chłodziarka, która ma zapewnić lodową kąpiel przez cały rok.

Prognozy, przynajmniej dla większości z nas brzmią niezwykle zachęcająco, idzie wiosenna aura, pełna słońca i przyjemnego ciepełka. Co najmniej dziesięć stopni w piątek, a w sobotę i niedzielę nawet stopni piętnaście! Ale nie dla każdego to takie piękne... Paweł Drozd morsuje od dłuższego czasu (od kilku lat pełni funkcję prezesa Lubelskiego Klubu Morsów) i ze łzą w oku żegna piękne, niskie temperatury, mroźne poranki i skute lodem akweny. Dłuższy czas myślał, jak zabrać zimę w cieplejsze pory roku i wymyślił.

- To jest moje morsowe sanktuarium, w którym oszukujemy kalendarz. Zmagazynowane prawie trzy tony wody z lodem pozwoli cieszyć się zimnem co najmniej przez miesiąc - zapowiada Drozd. W olbrzymich kadziach woda jest rzeczywiście rześka - ma niecały jeden stopień Celsjusza. W mniejszej kadzi została zmieszana z solą, więc jest.. jeszcze chłodniejsza, ma minus jeden stopień! Do tego oczywiście sauna, która jest tuż obok. Tak jak i mini kąpielisko, tak i saunę zrobił Paweł Drozd własnym sumptem.

- Morsowanie z saunowaniem to aktualnie najlepsze co znam na regenerację, poza snem oczywiście. Dlatego stworzyłem miejsce gdzie jest to możliwe przez cały rok i większe gabarytami osoby też mogą komfortowo ładować akumulatory - dodaje. A co będzie za miesiąc? W drodze jest już odpowiedniej mocy chłodziarka, która zapewni mroźną przyjemność, i zdrowie, przez cały rok!

