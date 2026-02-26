Wybrano najlepsze sanatoria w Polsce. Kuracjusze chwalą sobie te miejsca

Najlepsze sanatoria w Polsce. Gdzie warto pojechać?

Wyjazd do sanatorium to nie tylko szansa na leczenie konkretnych dolegliwości - to także doskonała forma regeneracji, odpoczynku od codzienności i zadbania o siebie zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Coraz więcej Polaków decyduje się na turnusy sanatoryjne, podczas których łączy się terapię medyczną z zabiegami rehabilitacyjnymi oraz relaksem w pięknym otoczeniu natury.

W Polsce znajduje się blisko 50 miejscowości z uzdrowiskowym statusem, co sprawia, że możemy wybierać spośród kurortów nad morzem, w górach czy na nizinach - każdy o unikalnym klimacie i bogactwie naturalnych surowców leczniczych, takich jak wody mineralne, solanki czy borowiny. Gdzie jednak w szczególności warto się wybrać?

Te sanatoria to luksus. Są najlepsze z najlepszych

Turnus w sanatorium już dawno przestał kojarzyć się wyłącznie z wyjazdem leczniczym w skromnych warunkach. Dziś najpopularniejsze i najwyżej oceniane ośrodki w Polsce oferują standard porównywalny z dobrymi hotelami spa - z eleganckimi pokojami, strefami wellness, basenami, autorską kuchnią i nowoczesnym zapleczem rehabilitacyjnym. To miejsca, w których medycyna uzdrowiskowa łączy się z komfortem, a troska o zdrowie idzie w parze z prawdziwym wypoczynkiem. Według AI tak wysoki standard kuracjusze mogą znaleźć w 5 uzdrowiskach w Polsce. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie ich lokalizacje.

Jak wybrać sanatorium idealne dla siebie?

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na:

profil leczniczy i specjalizację ośrodka

klimat i położenie

warunki zakwaterowania i opinie innych kuracjuszy

opcje refundacji – możliwe pobyty refundowane przez NFZ, ZUS lub prywatne oraz ich koszty.