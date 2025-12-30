W tym kraju palą kukły polityków. Najdziwniejsze zwyczaje sylwestrowe

Sylwester 2025/2026

Zbliża się sylwester, czyli jedna z najbardziej wyczekiwanych nocy w roku. W Polsce zwykle kojarzy się z imprezą, toastem o północy i noworocznymi postanowieniami, ale na świecie sposób witania nowego roku potrafi zaskoczyć. W wielu krajach do dziś pielęgnuje się tradycje, które mają zapewnić szczęście, dostatek i pomyślność w kolejnych miesiącach – od symbolicznych gestów po widowiskowe rytuały. Niektóre zwyczaje są tak nietypowe, że trudno uwierzyć, że to naprawdę dzieje się co roku.

Najdziwniejsze zwyczaje sylwestrowe na świecie

W różnych krajach sylwester wygląda inaczej i nie zawsze chodzi tylko o muzykę, stroje czy fajerwerki. Dla wielu ludzi ta noc ma przede wszystkim znaczenie symboliczne: to moment, w którym chce się zostawić za sobą wszystko, co nieudane, i "zaprogramować" kolejny rok na szczęście, zdrowie oraz dostatek. W tym pomagają bardzo często tradycyjne rytuały i zwyczaje, które w zależności od miejsca na globie znacząco się od siebie różnią.

Na przykład w Ekwadorze punkt kulminacyjny sylwestra to palenie wielkich kukieł. Figury robi się z papieru, trocin czy tektury, często ubiera w stare ubrania i nadaje im twarze znanych postaci: polityków, celebrytów, bohaterów popkultury. W praktyce to symboliczne pożegnanie złych wydarzeń i frustracji minionych miesięcy, a ogień ma "oczyścić" drogę na nowy start. Inne również nietypowe zwyczaje znajdzieice w galerii zdjęć poniżej.

Jakie zwyczaje na sylwestra mamy w Polsce?

W Polsce sylwester ma raczej umiarkowany i towarzyski charakter. Nie mamy tak nietypowych zwyczajów jak niektóre państwa. Co więc robimy z 31 grudnia na 1 stycznia? Najczęściej Polacy spotykają się ze znajomymi na mieście lub organizują imprezy w domach. W ostatnich latach popularnością cieszą się również wyjazdy zagranicze i tym samym poznawanie nowych kultur.