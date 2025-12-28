Gdzie na świecie zjada się najwięcej czekolady?

Czekolada ma w sobie coś, co działa niemal natychmiast: poprawia nastrój, koi po ciężkim dniu i potrafi zamienić zwykłą przerwę na małą przyjemność. Jest uniwersalna - pasuje do kawy, do deserów, do prezentu i do podjadania "bez okazji". Do tego dochodzi ogromny wybór: od mlecznych tabliczek, przez gorzkie warianty dla koneserów, po praliny i słodkości z dodatkami, które kuszą z każdej półki. Nic więc dziwnego, że na całym świecie powstały całe kultury czekoladowe, a w niektórych krajach jej jedzenie stało się niemal tradycją. Tylko gdzie czekolada znika ze stołu najszybciej?

Top 10 "czekoladożerców" na świecie

Jakiś czas temu portal Forbes opublikował ranking 10 krajów, w których spożywa się najwięcej czekolady, licząc średnie roczne spożycie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki temu widać jak na dłoni, które miejsca na świecie mają prawdziwie "czekoladową" kulturę – od codziennej tabliczki do kawy po słodycze traktowane niemal jak mały rytuał. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie, zachęcamy do sprawdzenia!

W tych krajach je się najwięcej czekolady na świecie. Nawet kilka kg na mieszkańca

Czy czekolada jest zdrowa?

Czekolada często kojarzy się z przyjemnością i grzeszną przekąską, ale w rzeczywistości wszystko zależy od jej rodzaju i ilości. Gorzka czekolada, bogata w kakao, zawiera m.in. flawonoidy, magnez i żelazo, a badania wskazują, że spożywana z umiarem może korzystnie wpływać na pracę serca, koncentrację i nastrój.

Z kolei czekolady mleczne i nadziewane mają zwykle więcej cukru oraz tłuszczu, dlatego łatwo przesadzić z kaloriami. Kluczem jest więc umiar i świadomy wybór – zamiast całej tabliczki lepiej sięgnąć po kilka kostek dobrej jakości czekolady, która zaspokoi ochotę na słodkie i nie obciąży organizmu.

