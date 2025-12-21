Dziś są warte krocie. W PRL-u były na każdej choince

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-21 17:26

Jeszcze niedawno leżały w kartonach na strychu albo w piwnicy, często poobijane i na wszelki wypadek trzymane na kolejne święta. Dziś bombki z czasów PRL przeżywają drugą młodość i to nie tylko jako sentymentalna dekoracja. Coraz częściej traktuje się je jak pełnoprawne obiekty kolekcjonerskie, za które na rynku wtórnym potrafią padać naprawdę wysokie kwoty.

Lublin SE Google News

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a w domach zaczyna się coroczny rytuał: wyciąganie z szaf pudeł z ozdobami, przegląd lampek i planowanie, jak w tym roku udekorować choinkę. I właśnie wtedy wiele osób przeżywa małe zaskoczenie - wśród dekoracji z dna kartonu trafiają się bombki sprzed lat, często jeszcze z czasów PRL. Kiedyś były zwyczajne, "jak u wszystkich", dziś coraz częściej okazują się prawdziwym skarbem. Mało kto o tym wie, ale kolekcjonerzy polują na konkretne wzory, a niektóre stare ozdoby potrafią osiągać na rynku wtórnym ceny, które mogą przyprawić o zawrót głowy.

Bombki z czasów PRL powracają

PRL-owskie bombki jeszcze nie tak dawno temu były traktowane jak zwykłe, stare ozdoby z kartonu schowanego na strychu, a dziś stają się modnym elementem świątecznych dekoracji i obiektem prawdziwych poszukiwań. Na choinkach znów pojawiają się charakterystyczne sople, figurki i błyszczące formy, które pamiętają czasy dzieciństwa całych pokoleń. Co więcej, część z nich zaczyna być postrzegana nie tylko jako sentymentalna pamiątka, ale też jako przedmiot kolekcjonerski o realnej wartości. Dlaczego jednak ponownie wróciła popularność na wzory rodem z PRL-u? Powodów jest kilka i wszystkie działają na korzyść starych ozdób:

  • Ręczna produkcja: wiele bombek było dmuchanych i zdobionych ręcznie, co dziś widać w detalach (pociągnięcia pędzla, nierówny brokat, drobne różnice między egzemplarzami).
  • Nostalgia: to "ikony dzieciństwa" – dokładnie te same sople, muchomorki czy Mikołaje, które wisiały na choinkach u babci.
  • Moda na vintage: stylizacje retro wróciły do wnętrz, więc popyt rośnie nie tylko wśród kolekcjonerów, ale i osób urządzających dom.
  • Ograniczona dostępność: stare bombki są kruche. Im starsze i lepiej zachowane – tym trudniej je dziś znaleźć w dobrym stanie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Bombki choinkowe z PRL-u

Bombki choinkowe z PRL-u
15 zdjęć

Jakie bombki z PRL są najbardziej poszukiwane?

Wśród kolekcjonerów regularnie przewijają się te same motywy, w tym m.in.: reflektorki, sople, muchomorki, spadochrony, bączki, Mikołaje i pajacyki. Zazywczaj ich cena zaczyna się od 80 zł a kończy nawet na 400 zł. Cena uzależniona jest w szczególności od stanu zachowania, wzoru, pochodzenia i roku produkcji.

Co prawda, bombki z PRL nie są "złotem w szufladzie" w każdym przypadku, ale wiele z nich faktycznie ma dziś konkretną wartość, bo łączy rękodzieło, historię i modę na vintage. A najciekawsze jest to, że te małe szklane pamiątki wciąż potrafią zrobić to samo, co kiedyś: wywołać efekt "wow" na choince.

Quiz - historia PRL-u. Młodzież nie ma szans!
Pytanie 1 z 12
W którym roku Rzeczpospolita Polska oficjalnie stała się Polską Rzeczpospolitą Ludową?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRL
ŚWIĘTA