Lepszy sen w zasięgu ręki. Specjalne rabaty w Dr Materac

2025-12-23 10:47 Materiał sponsorowany

Jeśli od dawna marzysz o lepszym śnie, to właśnie teraz jest idealny moment, by zrobić krok w jego stronę. Dr Materac Lublin zaprasza na wietrzenie magazynów - to okazja, by przyjść, przetestować i naprawdę poczuć różnicę. Z fachowym doradztwem, dbałością o każdy detal i przekonaniem, że dobry sen zaczyna się od właściwego wyboru.

Wietrzenie magazynów w Dr Materac! Rabaty do -50%

Autor: Dr Materac/ Materiały prasowe

Dobra decyzja zaczyna się od spokojnego snu

Do salonu Dr Materac w Lublinie przychodzą różni klienci. Jedni są zmęczeni. Inni niewyspani. Są tacy, którzy budzą się z bólem pleców, i tacy, którzy po prostu czują, że śpią „jakoś”, ale nie tak, jak powinni.

I bardzo często mówią jedno: „Chcę w końcu dobrze spać i mieć poczucie, że wybieram mądrze.”

To nie jest zwykły zakup

W Dr Materac wszystko zaczyna się od rozmowy. O śnie. O ciele. O porankach i regeneracji. Dopiero potem pojawiają się testy ergonomicznego dopasowania materaca, indywidualne podejście oraz wiedza oparta na współpracy z fizjoterapeutami. Bo sen to nie jeden produkt, a cały system:  łóżko, materac, kołdra, poduszka, pościel i detale, które robią ogromną różnicę.

To właśnie za takie podejście salon Dr Materac został wyróżniony w plebiscycie Sklep Roku — za zaufanie klientów i decyzje, które zostają z nimi na lata.

Dlaczego teraz trwa wietrzenie magazynów?

W Dr Materac trwa wietrzenie magazynów, czyli moment, w którym miejsce robią nowe kolekcje i rozwiązania.

Akcja obejmuje:

  • łóżka i materace,
  • kołdry i poduszki, pościel,
  • akcesoria do spania i komfortu snu.
Dla klientów oznacza to zniżki do 50%, przy zachowaniu:

  • tego samego czasu poświęconego na rozmowę,
  • tej samej jakości,
  • tego samego profesjonalnego dopasowania do potrzeb ciała i snu.

Bez pośpiechu. Bez presji. Do wyczerpania zapasów.

Ulga zaczyna się w momencie decyzji

Dla wielu osób największą ulgą nie jest sama cena, ale spokój, że ktoś naprawdę pomógł wybrać. Że można się położyć, przetestować, zapytać i wyjść z poczuciem, że wszystko do siebie pasuje — od łóżka, przez materac, aż po poduszkę.

Wietrzenie magazynów sprawia, że ta decyzja jest jeszcze łatwiejsza. Bo gdy komfort, opieka i okazja spotykają się w jednym miejscu, łatwiej powiedzieć: „To był dobry wybór.”

Zapraszamy do salonu Firmowego Dr Materac ul Rusałka 13, Lublin.

Tel: 881 401 403 

Artykuł sponsorowany

