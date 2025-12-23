Lepszy sen w zasięgu ręki. Specjalne rabaty w Dr Materac

Dobra decyzja zaczyna się od spokojnego snu
Do salonu Dr Materac w Lublinie przychodzą różni klienci. Jedni są zmęczeni. Inni niewyspani. Są tacy, którzy budzą się z bólem pleców, i tacy, którzy po prostu czują, że śpią „jakoś”, ale nie tak, jak powinni.
I bardzo często mówią jedno: „Chcę w końcu dobrze spać i mieć poczucie, że wybieram mądrze.”
To nie jest zwykły zakup
W Dr Materac wszystko zaczyna się od rozmowy. O śnie. O ciele. O porankach i regeneracji. Dopiero potem pojawiają się testy ergonomicznego dopasowania materaca, indywidualne podejście oraz wiedza oparta na współpracy z fizjoterapeutami. Bo sen to nie jeden produkt, a cały system: łóżko, materac, kołdra, poduszka, pościel i detale, które robią ogromną różnicę.
To właśnie za takie podejście salon Dr Materac został wyróżniony w plebiscycie Sklep Roku — za zaufanie klientów i decyzje, które zostają z nimi na lata.
Dlaczego teraz trwa wietrzenie magazynów?
W Dr Materac trwa wietrzenie magazynów, czyli moment, w którym miejsce robią nowe kolekcje i rozwiązania.
Akcja obejmuje:
- łóżka i materace,
- kołdry i poduszki, pościel,
- akcesoria do spania i komfortu snu.
Dla klientów oznacza to zniżki do 50%, przy zachowaniu:
- tego samego czasu poświęconego na rozmowę,
- tej samej jakości,
- tego samego profesjonalnego dopasowania do potrzeb ciała i snu.
Bez pośpiechu. Bez presji. Do wyczerpania zapasów.
Ulga zaczyna się w momencie decyzji
Dla wielu osób największą ulgą nie jest sama cena, ale spokój, że ktoś naprawdę pomógł wybrać. Że można się położyć, przetestować, zapytać i wyjść z poczuciem, że wszystko do siebie pasuje — od łóżka, przez materac, aż po poduszkę.
Wietrzenie magazynów sprawia, że ta decyzja jest jeszcze łatwiejsza. Bo gdy komfort, opieka i okazja spotykają się w jednym miejscu, łatwiej powiedzieć: „To był dobry wybór.”
Zapraszamy do salonu Firmowego Dr Materac ul Rusałka 13, Lublin.
Tel: 881 401 403
