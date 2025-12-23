Do napaści doszło w kamienicy przy ul. Probostwo w śródmieściu Lublina

31-letni Piotr K. został trzykrotnie ugodzony nożem w brzuch

Ranny w ciężkim stanie trafił do szpitala, sam wezwał pomoc

Sprawca uciekł, po godzinie został zatrzymany w autobusie MPK

Policja namierzyła go dzięki monitoringowi miejskiemu

Ulica Probostwo leży w śródmieściu Lublina, kilkaset metrów od Zamku Lubelskiego. Stare, XIX wieczne kamienice mieszają się tu z blokami budowanymi od lat 50-tych. Do napaści doszło w kamienicy. - Jak wynika z ustaleń policjantów 31-latek został zaatakowany na klatce schodowej przed swoim mieszkaniem. Napastnik ugodził go trzykrotnie nożem w brzuch po czym zbiegł. Mężczyzna zdołał jeszcze sam wezwać pomoc. W ciężkim stanie trafił do szpitala - opowiada podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. Operacyjni z referatu poszukiwań bardzo szybko wytypowali wizerunek sprawcy. - Następnie mężczyzna został namierzony na monitoringu miejskim.

Funkcjonariusze dzięki temu ustalili, że przemieszcza się autobusem. 19-latek został zatrzymany podczas dynamicznych działań przy ulicy Lipowej. Miał przy sobie nóż którym zaatakował 31-latka. Był pijany. - Przyznał się do próby zabójstwa - dodaje policjant. Ale za nic w świecie nie chciał powiedzieć, dlaczego to zrobił. Jego ofiara natomiast jest w takim stanie, że policjanci nie mogą jej przesłuchać. - Trwa wyjaśnianie motywu działania sprawcy.

Damian S. został aresztowany. Grozi mu dożywocie.

