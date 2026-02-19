Dowód osobisty do wymiany. Dotyczy 3 mln Polaków

Zmiany w dowodach osobistych

Rząd pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących spraw obywatelskich, w tym ustawy o dowodach osobistych i ustawy o obywatelstwie polskim. Projekt opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji przewiduje m.in. wprowadzenie obowiązku informowania obywatela o unieważnieniu dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w tym dokumencie.

Zgodnie z projektem, urząd gminy, który unieważni dowód osobisty np. w związku ze zmianą danych (np. nazwiska, imienia czy innych danych osobowych), będzie zobowiązany poinformować o tym jego posiadacza.

Ponad 3 mln osób musi wymienić dowód w 2026 roku

Zmiany w przepisach zbiegają się z masową wymianą dokumentów. W 2026 roku obowiązek wymiany dowodu osobistego obejmie ponad 3 mln Polaków. Chodzi głównie o osoby, którym kończy się 10-letni okres ważności dokumentów wydanych w 2016 roku.

Dowód osobisty w Polsce wydawany jest co do zasady na 10 lat (z wyjątkiem dokumentów dla dzieci do 12. roku życia - te mają krótszy termin ważności). Po upływie daty wskazanej na dokumencie traci on ważność i nie może być używany.

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna, jednak brak ważnego dokumentu może wiązać się z konsekwencjami. Zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych, osoba, która nie dopełni obowiązku posiadania ważnego dowodu, może zostać ukarana grzywną – w praktyce nawet do 5 tys. zł. Warto więc pamiętać o ewentualnej wymianie. Wniosek o nowy dowód można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju lub w określonych przypadkach nawet przez internet.

Utrata dowodu osobistego - co robić?

Zgubienie lub kradzież dowodu osobistego to sytuacja, która może narazić nas na poważne konsekwencje. Właśnie dlatego kluczowa jest szybka reakcja. Należy więc niezwłocznie zgłosić jego utratę w dowolnym urzędzie gminy, przez internet lub w banku, aby unieważnić dokument i chronić się przed kradzieżą tożsamości. Procedura jest bezpłatna, a po zgłoszeniu należy złożyć wniosek o nowy dowód.