Nadchodzą duże zmiany dla kierowców

Zmiany w przepisach komunikacyjnych szykują się na horyzoncie. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało podwyżki opłat za wydanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów oraz tablice rejestracyjne. To pierwsza tak szeroka korekta stawek od kilkunastu lat, uzasadniana rosnącymi kosztami obsługi w urzędach i inflacją. Nowe przepisy dotkną wszystkich kierowców, zarówno tych, którzy dopiero odbierają dokumenty, jak i posiadaczy bezterminowych praw jazdy, które wkrótce również będą musieli wymienić.

Opłaty komunikacyjne pójdą w górę

Samorządy od dawna apelowały o zmianę przepisów. Argumentowały, że od kilkunastu lat koszty obsługi kierowców rosły, a wpływy z opłat pozostawały na tym samym poziomie. W efekcie to lokalne budżety musiały dokładać do wydziałów komunikacji. Ministerstwo Infrastruktury przyznało im rację i zdecydowało o podwyżkach. Jak podaje portal auto.dziennik.pl, nowe stawki będą najprawdopodobniej obowiązywać od pierwszej połowy 2026 roku i mają prezentować się następująco:

prawo jazdy podrożeje z 100 zł do 115,50 zł,

międzynarodowe prawo jazdy – z 35 zł do 40,50 zł,

dowód rejestracyjny – z 54 zł do 62,50 zł,

pozwolenie czasowe – z 13,50 zł do 16 zł,

tablice rejestracyjne – z 80 zł do 92,50 zł,

tablica motocyklowa – z 40 zł do 46,50 zł,

tablica motorowerowa – z 30 zł do 35 zł,

komplet naklejek legalizacyjnych – z 12,50 zł do 14,50 zł,

indywidualne tablice rejestracyjne – aż z 1000 zł do 3000 zł.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe fotoradary w Polsce

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy, także bezterminowego

Najbardziej dotkliwą zmianą będzie obowiązek wymiany blankietów prawa jazdy. Dotyczy to również dokumentów wydanych bezterminowo przed 19 stycznia 2013 roku. Ustawa o kierujących pojazdami wskazuje, że w latach 2028–2033 każdy posiadacz takiego dokumentu będzie musiał udać się do urzędu i wyrobić nowy wzór. W Polsce takich kierowców jest około 15 milionów. Choć uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie wygasną, wymiana dokumentu będzie obowiązkowa.