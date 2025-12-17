Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, a jedno z nich od lat króluje w rankingach popularności.

Odkryj imię, które w 2024 roku było jednym z najczęściej nadawanych w Polsce i co sprawia, że jest tak wyjątkowe.

Poznaj jego łacińskie pochodzenie i dowiedz się, dlaczego symbolizuje pokój, zwycięstwo i mądrość.

Wybór imienia dla dziecka

Wybór imienia dla dziecka to jedna z najważniejszych decyzji, przed jaką stają przyszli rodzice. Imię towarzyszy człowiekowi przez całe życie - wpływa na pierwsze wrażenia, budzi określone skojarzenia i często niesie ze sobą historię czy symboliczne znaczenie. W morzu możliwości są jednak imiona, które szczególnie przyciągają uwagę swoją symboliką i niepowtarzalnym urokiem. Jedno z nich budzi zachwyt od lat, a w 2024 roku było jednym z najchętniej nadawanych imion w Polsce. Czy wiesz, które?

Jakie imię dla dziewczynki? To symbolizuje pokój

W 2024 roku najczęściej nadawanym imieniem w Polsce dla płci żeńskiej było imię Maja, które otrzymało 4640 dziewczynek. Jednak tuż za nim, w czołówce, z wynikiem 3420 nadań, uplasowało się imię Oliwia. Według wielu osób to właśnie Oliwia jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znaczących imion, które warto rozważyć dla nowo narodzonej córeczki. Ale dlaczego akurat to imię skradło serca tylu rodziców?

Imię Oliwia: znaczenie i pochodzenie

Imię Oliwia wywodzi się z łacińskiego słowa "oliva", oznaczającego gałązkę lub drzewo oliwne. To właśnie tutaj tkwi jego niezwykła moc! W starożytności gałązka oliwna była uniwersalnym znakiem pokoju, pojednania i zwycięstwa duchowego. Co więcej, w mitologii greckiej drzewo oliwne symbolizowało mądrość i trwałość. Nic więc dziwnego, że imię niosące tak pozytywną i harmonijną symbolikę cieszy się nieustającą popularnością.

Oliwia kojarzy się z osobą łagodną, wnoszącą spokój, a jednocześnie silną wewnętrznie - zupełnie jak drzewo oliwne, które jest odporne i długowieczne. Imię to niesie w sobie także konotacje związane z mądrością, stabilnością oraz nadzieją. Dzięki temu jest postrzegane jako imię o niezwykle pozytywnej energii, promienne i pełne dobrych skojarzeń. Jeśli szukasz imienia, które będzie piękne, a jednocześnie głębokie i pełne nadziei, Oliwia może być idealnym wyborem.