Wyniki LOTTO 15.02.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-02-15 14:10

Wyniki lotto dzisiaj 15 lutego 2026 roku to najbardziej wyczekiwana informacja dla wszystkich graczy liczących na przełamanie passy. Poniżej publikujemy oficjalne numery wyłonione w losowaniach Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Porównaj wytypowane przez siebie liczby z rezultatami i zobacz, czy dzisiejsza pula nagród trafi właśnie do Ciebie.

Lotto, Eurojackpot

i

Kupon Lotto z wylosowanymi liczbami i charakterystyczne logo loterii.

Wyniki MultiMulti 15.02.2026

Godzina 14:00: 2, 7, 8, 16, 32, 34, 37, 39, 42, 46, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 70, 76, 77, 78 oraz dodatkowo 7.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 15.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 15.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 15.02.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
