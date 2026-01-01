Tak wygląda dziś Walduś Kiepski. Ma już 50 lat

Jeszcze niedawno dla widzów był przede wszystkim Waldusiem z kultowego serialu, którego teksty znała cała Polska. Dziś ma już 50 lat i wygląda zupełnie inaczej niż w czasach największej popularności. Co ciekawe, życie Bartosza Żukowskiego, bowiem to o nim mowa, potoczyło się w kierunku, którego wielu fanów kompletnie by się nie spodziewało.

Ten serial zna każdy Polak. "Świat według Kiepskich" podbił serca widzów

"Świat według Kiepskich" to jeden z tych seriali, które na stałe weszły do popkultury z charakterystycznym humorem, galerią barwnych postaci i dialogami, cytowanymi przez wdzów latami. Produkcja przez długi czas przyciągała przed ekrany całe rodziny, a jej bohaterowie stali się rozpoznawalni w całej Polsce.

Jedną z najbardziej zapamiętanych postaci był Walduś - syn głowy rodziny, nieco naiwny, impulsywny i wiecznie wpadający w kłopoty, ale przy tym nie do pomylenia z nikim innym. W tę rolę wcielał się Bartosz Żukowski, aktor, który dzięki występom w sitcomie zdobył ogromną popularność. Dziś, po latach od startu serialu, jego kariera i życie prywatne budzą spore zainteresowanie, a fani chętnie sprawdzają, jak zmienił się od czasu, gdy był stałym elementem telewizyjnych wieczorów.

Walduś Kiepski kiedyś i dziś. Jak zmienił się aktor?

W serialu Polsatu Żukowski wcielał się w Waldemara Kiepskiego - syna Ferdynanda i Haliny, postać, która przez lata dorobiła się dziesiątek powiedzonek i własnego, niepodrabialnego stylu bycia. Jak mężczyzna zmienił się od czasów staru serialu, czyli od 1999 roku?

Dziś aktor ma już bez wątpienia mniej chłopięcy wizerunek, postawił na krótszą fryzurę i jest zdecydowanie bardziej wysportowany. W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy dla porównania zdjęcia Waldusia z serialu oraz te aktualne z życia codziennego.

Tak wygląda dziś Walduś Kiepski. Ma już 50 lat [ZDJĘCIA]

Serialowy Walduś - Bartosz Żukowski: co dziś robi?

Po latach spędzonych głównie jako Walduś Kiepski, Bartosz Żukowski nie zaprzestał pracy aktorskiej - można go znaleźć w różnych produkcjach filmowych i telewizyjnych, nie tylko w kultowym sitcomie Polsatu. W jego filmografii widnieją dziesiątki ról zarówno w serialach, jak i filmach, które sięgają od dramatów po komedie.

Co ciekawe, w listopadzie 2025 roku aktor oficjalnie potwierdził swój udział w gali FAME MMA 28, gdzie zmierzył się w oktagonie z popularnym internetowym twórcą znanym jako "Szalony Reporter" (Tomasz Matysiak). Był to jego debiut w formule freak-fightów, czyli walk łączących elementy sportów walki i showbiznesu. Niestety aktor przegrał walkę, lecz mimo to wspominał nam, że było to ciekawe doświadczenie.

To była zupełnie inna trema niż np. w teatrze. Z jednej strony lęk, bo to pierwszy raz, sytuacja totalnie nieznana, niekomfortowa, z drugiej lęk przed bólem. Ale bardzo mi się podobało, mega adrenalina i jadę dalej - mówił aktor.

