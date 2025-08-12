6-letnie dziecko samo w samochodzie. Interweniowała policja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-12 9:40

W niedzielny poranek policjanci z włodawskiej komendy interweniowali w nietypowej sytuacji pod jedną z dyskotek w Okunince (woj. lubelskie). W zaparkowanym samochodzie marki BMW, na mazowieckich tablicach rejestracyjnych, znajdował się zapłakany i wystraszony 6-letni chłopiec. Jak się okazało, jego opiekunowie pijani bawili się w dyskotece.

6-letnie dziecko samo w samochodzie. Interweniowała policja

i

Autor: AGO 6-letnie dziecko samo w samochodzie. Interweniowała policja

10 sierpnia około godziny 8 rano dyżurny włodawskiej policji otrzymał informację od przechodniów, że w aucie pod dyskoteką siedzi dziecko bez opieki. Na miejsce natychmiast skierowano patrol z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie – w pojeździe był wystraszony 6-latek. Obok znajdował się mężczyzna, który przedstawił się jako wujek chłopca i twierdził, że przyszedł sprawdzić, czy z dzieckiem wszystko w porządku.

"Nocna opieka"

Policjanci ustalili, że poprzedniego wieczoru 50-letni mężczyzna z woj. mazowieckiego przyjechał do Okuninki ze swoim kolegą oraz 6-letnim synem. Obaj mężczyźni spędzili noc bawiąc się nad jeziorem, zostawiając chłopca śpiącego w samochodzie zaparkowanym pod dyskoteką. Tłumaczyli, że co jakiś czas wracali, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno w nocy, jak i rano z pobliskiej plaży.

Rano dziecko obudziło się, nie widząc opiekunów. Wystraszone wyszło z auta i zaczęło płakać. Płacz usłyszeli przechodnie, którzy wezwali policję.

Czytaj też: 31-latka Aleksandra podejrzana o zabójstwo noworodka. Grozi jej dożywocie

Nietrzeźwi opiekunowie

Badanie alkomatem wykazało, że ojciec 6-latka miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie, a jego 56-letni kolega – ponad pół promila. Na miejsce przybyła również ciocia dziecka, która miała przejąć nad nim opiekę, jednak ona także była nietrzeźwa. Ostatecznie 6-latkiem zajął się wujek.

Załoga pogotowia ratunkowego sprawdziła stan zdrowia chłopca – nie było wskazań do hospitalizacji. O sprawie został powiadomiony Sąd ds. Rodziny i Nieletnich.

Zobacz też: Tragiczna kąpiel na żwirowisku w gminie Leśna Podlaska. 21-latek nie żyje

Apel policji

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i odpowiedzialną opiekę nad dziećmi, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. – Nigdy nie pozostawiajmy dzieci bez właściwej opieki. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieszczęścia. Tego rodzaju traumatyczne zdarzenia mogą na zawsze pozostać w pamięci dziecka i wpływać na jego rozwój. Jeśli jesteśmy świadkami niewłaściwej opieki, reagujmy i zgłaszajmy to odpowiednim służbom – podkreślają policjanci.

12-letni chłopiec sam wyczołgał się spod ciężarówki. Nagranie tylko dla ludzi o mocnych nerwach
Sonda
Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz?
Lublin SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYKI
PIJANY RODZIC