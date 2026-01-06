Nowy ranking Mercer ujawnia najdroższe miasta świata.

Azjatyckie metropolie ponownie dominują na szczycie listy, ale Europa mocno depcze im po piętach.

Polskie miasta pną się w górę rankingu, a inflacja i ceny mieszkań odgrywają kluczową rolę w tych zmianach

Najdroższe miasta świata. Polskie miasta pną się w górę

Koszty życia w największych metropoliach znów poszły w górę i to wyraźnie. Najnowszy ranking firmy Mercer pokazuje, gdzie na świecie portfel "chudnie" najszybciej. Na szczycie zestawienia ponownie króluje Azja, ale tuż za nią mocno zaznacza się Europa, zwłaszcza Szwajcaria. Choć w czołówce nadal nie ma polskich miast, jedno jest warte odnotowania: nasze aglomeracje zaliczają mocny awans względem ubiegłego roku.

Jak powstał ranking Mercer?

Mercer porównał koszty życia w 226 lokalizacjach, analizując aż 200 czynników – m.in. wydatki na transport, jedzenie, ubrania czy rozrywkę. W raporcie podkreślono jednak, że kluczowe znaczenie dla wzrostu kosztów życia mają dziś przede wszystkim ceny mieszkań oraz inflacja.

Najdroższe miasto świata. To nie zmienia się od lat

Na pierwszym miejscu w zestawieniu – już kolejny rok z rzędu - znajduje się Hongkong. Drugą pozycję zajmuje Singapur, który dla wielu z pewnością także nie jest zaskoczeniem. Dalej natomiast robi się "bardziej europejsko", a szczegóły zestawienia znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najdroższe miasta świata [TOP 10]

Polska pojawiła się w rankingu

Co ciekawe, choć pierwszej setce rankingu nadal nie znajdziemy polskich metropolii, to mimo to w porównaniu z ubiegłoroczną klasyfikacją część naszych aglomeracji notuje awans. To sygnał, że koszty życia w Polsce - w relacji do innych miast świata - rosną na tyle szybko, że przesuwają nas w górę w globalnym zestawieniu.

Te miasta mają najniższe koszty życia

Warto wspomnieć, że w rankingu wskazano Islamabad w Pakistanie oraz Lagos i Abudżę w Nigerii jako miasta o najtańszej codzienności. Trzeba jednak, że na te wyniki częściowo wpłynęła deprecjacja lokalnych walut, która w przeliczeniach może obniżać koszty dla osób zarabiających w mocniejszych walutach, choć nie zawsze oznacza to realnie łatwiejsze życie dla samych mieszkańców.