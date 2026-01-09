Do zdarzenia doszło około godziny 8, na odcinku DK 17 prowadzącym w kierunku Zamościa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 19-letni kierowca Renault nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu. W efekcie doszło do potrącenia nastolatki.

16-latka trafiła do szpitala

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz służby ratunkowe. Poszkodowana 16-latka doznała obrażeń ciała i została przetransportowana do szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Sprawdzane są m.in. warunki drogowe, zachowanie kierującego oraz przebieg samego wypadku.

Policja opublikowała również nagranie z miejsca zdarzenia, apelując zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Funkcjonariusze przypominają, że przejścia dla pieszych są miejscami, w których obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo dla osób przechodzących przez jezdnię, a chwila nieuwagi może prowadzić do poważnych konsekwencji.