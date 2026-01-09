Do szpitala w Tomaszowie Lubelskim trafiła 38-letnia ciężarna

Badania wykazały u niej blisko 3 promile alkoholu we krwi

Lekarz zdecydował o natychmiastowym rozwiązaniu ciąży przez cesarskie cięcie

Noworodek miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi

Ze względu na stan kobiety lekarz z oddziału ginekologiczno-położniczego podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu ciąży. Przeprowadzono cesarskie cięcie. Po porodzie okazało się, że noworodek również miał alkohol we krwi – ponad 1,5 promila. Jak ustalili policjanci, stan dziecka jest obecnie stabilny.

Czytaj też: 6-letnia dziewczynka ugodzona nożem przez ojca. Brat ofiary ujawnia, co się działo w tej rodzinie

Matka pozostaje hospitalizowana. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Tomaszowa Lubelskiego, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. - Wobec kobiety prowadzone jest dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnienie przestępstwa z artykułu 160§2 KK grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje młodszy aspirant Aneta Brzykcy z KPP Tomaszów Lubelski.

Poród - jak wyglądał dawniej, a jak dziś?, Plac Zabaw, odc. 20 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.