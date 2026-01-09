Pijana ciężarna trafiła do szpitala. Konieczne było cesarskie cięcie. Noworodek z alkoholem we krwi

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-09 16:57

Do Szpitala Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim trafiła kobieta w zaawansowanej ciąży, u której stwierdzono skrajnie wysoki poziom alkoholu we krwi. 38-latka z powiatu tomaszowskiego miała blisko 3 promile, co – jak podkreślają służby – stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia nienarodzonego dziecka.

i

  • Do szpitala w Tomaszowie Lubelskim trafiła 38-letnia ciężarna
  • Badania wykazały u niej blisko 3 promile alkoholu we krwi
  • Lekarz zdecydował o natychmiastowym rozwiązaniu ciąży przez cesarskie cięcie
  • Noworodek miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi

Ze względu na stan kobiety lekarz z oddziału ginekologiczno-położniczego podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu ciąży. Przeprowadzono cesarskie cięcie. Po porodzie okazało się, że noworodek również miał alkohol we krwi – ponad 1,5 promila. Jak ustalili policjanci, stan dziecka jest obecnie stabilny.

Matka pozostaje hospitalizowana. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Tomaszowa Lubelskiego, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. - Wobec kobiety prowadzone jest dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnienie przestępstwa z artykułu 160§2 KK grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje młodszy aspirant Aneta Brzykcy z KPP Tomaszów Lubelski.  

TOMASZÓW LUBELSKI