Tragiczna kąpiel na żwirowisku w gminie Leśna Podlaska. 21-latek nie żyje

Jacek Chlewicki
2025-08-11 8:51

Do tragedii doszło w sobotę (9.08) po południu na terenie wyrobiska żwirowni w gminie Leśna Podlaska. 21-letni mężczyzna, który pływał na dzikim kąpielisku, utonął mimo prób ratowania go przez świadka i akcji służb ratunkowych.

  • Tragiczny wypadek na terenie wyrobiska żwirowni w gminie Leśna Podlaska
  • 21-letni mężczyzna kąpał się na „dzikim kąpielisku” wraz ze znajomymi
  • W pewnym momencie zaczął tonąć
  • 15-letni kolega próbował go ratować, ale bez skutku

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wspólnie z grupą osób przebywał na terenie „dzikiego kąpieliska” na żwirowni. W pewnym momencie zaczął tonąć - informuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla. Na pomoc ruszył 15-letni kolega, jednak nie udało mu się wyciągnąć 21-latka na brzeg. Na miejsce wezwano strażaków, którzy odnaleźli poszkodowanego pod wodą i wydobyli na brzeg. Rozpoczęła się reanimacja, prowadzona zarówno przez ratowników, jak i załogę pogotowia. Pomimo starań nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do dalszych badań.

Apel policji

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragedii. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, apeluje o rozwagę nad wodą. – Chwila nieuwagi, brak rozsądku czy wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu może doprowadzić do tragedii. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Jeśli zauważymy niebezpieczną sytuację, natychmiast dzwońmy na numer alarmowy 112 – podkreśla.

Funkcjonariusze przypominają, że do najczęstszych przyczyn utonięć należą alkohol, brawura i przecenianie własnych umiejętności.

BIAŁA PODLASKA