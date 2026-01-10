Mrozy zabijają. Aż trzy osoby zmarły z wychłodzenia! Służby biją na alarm

2026-01-10

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w piątek (9 stycznia) trzy osoby zmarły w wyniku wychłodzenia. Do tragedii dochodziło na Lubelszczyźnie. Policjanci apeluję o zgłaszanie pod numer 112 osób, które mogą potrzebować pomocy. Od 1 października 2025 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 17 osób.

  • Trzy osoby zmarły z wychłodzenia na Lubelszczyźnie, a służby apelują o pomoc i wzmacniają działania prewencyjne.
  • Tragedie miały miejsce w Jelnicy, Sporniaku i Krebsówce, co zwiększa liczbę ofiar wychłodzenia w tym sezonie do 17.
  • W związku z prognozowanymi mrozami, szczególnie na wschodzie i w górach, MSWiA zleciło wzmożone patrole.
  • Jakie kroki podjąć, aby pomóc potrzebującym i gdzie zgłaszać zagrożenia? Dowiedz się więcej.

Z danych zamieszczonych na stronie RCB wynika, że do śmierci trzech osób w wyniku wychłodzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowościach – Jelnica, Sporniak i Krebsówka.

RCB przypomniało, aby dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie mrozów i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Policja we wpisie na platformie X także zaapelowała, by zgłaszać osoby, które mogą potrzebować pomocy. - Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie - podkreślono.

Noc z soboty na niedzielę (10/11 stycznia) również ma być bardzo zimna. Najchłodniej w górach, tam termometry wskażą około -20°C. Temperatura od -18°C do -13°C na wschodzie, południowym wschodzie i krańcach południowo zachodnich, oraz -11°C; -8°C w centrum do -8°C; -3°C na zachodzie. Najcieplej na wybrzeżu, tam około zera.

W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby otrzymały wytyczne dotyczące patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków.

Na stronie policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących. Od 1 listopada 2025 r. do 8 stycznia 2026 r. internauci wskazali ponad 800 takich zgłoszeń.

