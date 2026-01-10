Horoskop tygodniowy: Sprawdź, co Cię czeka!

Baran (21.03-20.04): Nie zasypiaj gruszek w popiele

Jeżeli będziesz postępować nadal tak, jak postępujesz obecnie, zbierzesz obfite owoce swojej ciężkiej pracy. Musisz tylko być bardzo konsekwentny. Będzie w tym próbowała przeszkodzić ci pewna osoba, kusząc cię na przeróżne sposoby.

Rada: Teraz jest najlepszy czas na zrobienie tego, co od dawna krążyło ci po głowie. Potem może wydarzyć się coś, co przeszkodzi ci w realizacji tych marzeń.

Byk (21.04-21.05): Będziesz przywódcą

Życie postawi cię w tym tygodniu przed koniecznością przewodniczenia jakiejś grupie osób lub podjęcia decyzji w imieniu całej społeczności. Nie obejdzie się bez drobnych nieporozumień, ale pamiętaj, że nigdy nie będzie tak, byś zdołał dogodzić każdemu.

Rada: Zostaw załatwianie spraw rodzinnych na później. Ta osoba nie ma teraz dla ciebie czasu, później zaś spojrzy życzliwie na twoje propozycje.

Bliźnięta (22.05-21.06): Więcej pieniędzy

Masz w tym tygodniu wielką szansę na pomnożenie swojego majątku. Ale stanie się tak, jeżeli choć odrobinę się postarasz. Nic samo nie spadnie ci z nieba, powinieneś nauczyć się, jak pomagać swojemu szczęściu, a dojdziesz do upragnionego celu.

Rada: Nie pora teraz na rozpamiętywanie miłosnych rozterek. Czas na amory chwilowo minął, ale już za parę tygodni na horyzoncie pojawi się ktoś nowy i interesujący.

Rak (22.06-22.07): W świetnej formie

Jeżeli ostatnio narzekałeś na swoje samopoczucie fizyczne lub psychiczne, w tym tygodniu nareszcie odetchniesz z ulgą. Sytuacja zdrowotna zodiakalnych Raków wyklaruje się i zdecydowanie polepszy. Poczujesz, że masz tyle siły, ile tęgi drwal.

Rada: Wyciągnij wnioski z tego, co wydarzy się w najbliższych dniach. To będzie dla ciebie wskazówką na temat tego, jak powinieneś postępować dalej.

Lew (23.07-22.08): Wielka radość

Wiadomość, którą dostaniesz już w najbliższych dniach, wprawi cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że możesz góry przenosić i wszystkim naokoło będziesz opowiadać tylko i wyłącznie o swoim szczęściu. Tylko nie przegap niczego w tym zamieszaniu!

Rada: Przejściowe kłopoty pojawią się dopiero w przyszłym tygodniu, ale w swojej nowej, odmienionej sytuacji nie będą one dla ciebie tak istotne, jak dawniej.

Panna (23.08-23.09): Miej się na baczności

Powinieneś w tym tygodniu uważać na swoje interesy i sprawy finansowe. Będziesz narażony na pokusy, wydatki i promocje. Najlepiej zrobisz, odkładając wizytę w centrach handlowych na później! Skup się na rodzinie i przyjaciołach.

Rada: Nie zrozumiesz tego, co cię spotkało, jeżeli nie spojrzysz na tę kwestię z perspektywy drugiej strony. Ale to wcale nie oznacza, że to nie ty masz rację w tym sporze.

Waga (23.09-23.10): Koniec problemów

Ostatnio twój nastrój był gorszy, a ty czułeś, że wszystko, co spotkało cię ostatnio dobrego, właśnie się kończy. Ale teraz nastąpi koniec tych problemów i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki! Rozwiązanie okaże się zaskakujące i długofalowe.

Rada: Skup się na tym, co robisz teraz, na razie nie czas na poważniejsze wyzwania. Spróbuj teraz udoskonalić to, co zacząłeś jakiś czas temu.

Skorpion (24.10-22.11): Domowe sprawy

Jest bardzo możliwe, że w tym tygodniu czeka cię przeprowadzka lub przemeblowanie. W każdym razie cała twoja uwaga skupi się zdecydowanie na sprawach ogniska domowego. Sprawy te będą cię angażować na tyle, że tymczasowo porzucisz pozostałe zagadnienia.

Rada: Możesz liczyć na pomoc osób, o których ostatnio rozmyślałeś. Nie wahaj się skontaktować z nimi i opowiedzieć o tym, o czym zamierzasz, będą wyrozumiali.

Strzelec (23.11-21.12): Chwile refleksji

Ostatnio miałeś wrażenie, że twoja sytuacja uczuciowa nareszcie się wyklarowała. Tymczasem znowu zaczniesz mieć pewne wątpliwości i rozterki. Nie myśl, że to objaw niedojrzałości, masz pełne prawo przeżywać takie dylematy, jak obecnie.

Rada: Nie trzeba natychmiast podejmować radykalnych kroków i zrywać całkiem z dotychczasowym życiem. Pomyśl, ile z niego możesz dla siebie zachować na lepszą przyszłość.

Koziorożec (22.12-20.01): Małe zamieszanie

Zrozumiesz, że nie podołasz wszystkim obowiązkom, jakie ostatnio na siebie wziąłeś. Ktoś będzie musiał przejąć część twoich zadań. Ostatecznie zaczniecie pracować nad tym wspólnie i to sprawi, że rezultaty będą zdumiewająco pozytywne.

Rada: Niebawem znajdziesz się w samym sercu jakichś rodzinnych zawirowań. Nie spiesz się z poradami, chociaż będziesz namawiany do ich udzielania.

Wodnik (21.01-20.02): Poczyń przygotowania

Czas płynie tak szybko, że możesz nie zdążyć z czymś na czas. Już teraz musisz zakasać rękawy, jeżeli chcesz uniknąć potem pośpiechu lub praktycznych problemów życiowych. Poradź się znajomego, który interesuje się tematem, o który chodzi w twoim przypadku.

Rada: Nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany. Twój partner wcale nie chciał sprawić nikomu przykrości, a to, co się stało, wcale nie jest jego winą.

Ryby (21.02-20.03): Tylko we dwoje

Masz w tym tygodniu szansę na oświadczyny lub inny przejaw rozkwitu waszej miłości. A jeśli jesteś samotną zodiakalną Rybą, spotkasz wymarzonego partnera. Nie bądź tylko zbyt nieśmiały! Masz wielkie szanse zrealizować swoje najskrytsze marzenia.

Rada: Jeżeli nauczysz się samodzielnie rozwiązywać pewien problem, zobaczysz, jak bardzo odmienisz swoje życie codzienne na korzyść.

