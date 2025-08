Gdzie najlepiej mieszkać na wschodzie Polski? AI wskazuje lidera

Według analizy AI, uwzględniającej m.in. dostęp do usług, poziom edukacji, komunikację, ceny nieruchomości, jakość środowiska i bezpieczeństwo – Biała Podlaska uzyskała najwyższą ocenę wśród miast wschodniej Polski.

Dlaczego akurat Biała Podlaska?

1. Stabilna i rozwijająca się infrastruktura

Miasto, mimo stosunkowo niewielkiej liczby mieszkańców (ok. 56 tys.), posiada dobrze rozwinięty transport publiczny, dostęp do usług medycznych, edukacji oraz rozbudowaną infrastrukturę drogową.

2. Niskie koszty życia

Ceny mieszkań i ogólny koszt życia są znacznie niższe niż np. w Lublinie czy Rzeszowie. To miasto, w którym za relatywnie niewielką kwotę można kupić mieszkanie w spokojnej okolicy z dostępem do zieleni i usług.

3. Bliskość natury i czyste powietrze

Biała Podlaska leży w sąsiedztwie lasów, łąk i obszarów Natura 2000. Według danych GIOŚ, miasto notuje stosunkowo niskie stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w porównaniu z wieloma miastami w Polsce.

4. Dobre warunki dla rodzin z dziećmi

W mieście działa wiele przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, a także filia Akademii WSEI. Samorząd prowadzi liczne programy wsparcia rodzin – m.in. darmowy transport dla uczniów, zniżki na zajęcia dodatkowe.

5. Wysokie poczucie bezpieczeństwa

Z danych Policji wynika, że Biała Podlaska notuje jeden z najniższych wskaźników przestępczości w regionie. To również miasto przyjazne seniorom – działa tu szereg dziennych domów opieki i uniwersytet trzeciego wieku.

Jak AI dokonała wyboru?

Wirtualna analiza opierała się na kilkunastu wskaźnikach:

dostępność edukacji i służby zdrowia,

poziom przestępczości,

ceny nieruchomości,

jakość powietrza i liczba terenów zielonych,

migracja netto (czy ludzie się przeprowadzają do miasta),

poziom bezrobocia,

dostępność komunikacji i usług.

Biała Podlaska uzyskała najbardziej zrównoważony wynik – w żadnej kategorii nie wypadała skrajnie źle, a w kilku – bardzo dobrze.

Inne miasta wysoko w zestawieniu

Na podium wschodniej Polski (według AI) znalazły się również:

Suwałki (woj. podlaskie) - dobre warunki pracy, dostęp do jezior i lasów, czyste powietrze.

Zamość (woj. lubelskie) - miasto z bogatą historią i dobrze rozwiniętą siecią szkół i instytucji kultury.

Biała Podlaska to według sztucznej inteligencji najlepsze miejsce do życia we wschodniej Polsce. Oferuje korzystne połączenie komfortu życia, niskich kosztów i bliskości natury. Choć nie jest to miejsce dynamiczne jak duże metropolie, może być doskonałą alternatywą dla osób szukających stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju.