Do zdarzenia doszło w niedzielę (3.08) w godzinach popołudniowych. Według ustaleń policji, 21-latek jadący hulajnogą elektryczną bez kasku stracił panowanie nad kierownicą i przewrócił się. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała.

Niestety, mimo udzielonej pomocy medycznej, młody mężczyzna zmarł następnego dnia w szpitalu. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez janowskich policjantów pod nadzorem prokuratury.

- Niestety pomimo naszych licznych apeli i działań prewencyjnych wciąż dochodzi do wypadków drogowych z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Użytkownicy jednośladów to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy w dużej mierze sami muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Można to uczynić zachowując ostrożność i stosując się do obowiązujących przepisów - informuje aspirant sztabowy Barbara Moskal z KPP Janów Lubelski.

Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych wyłącznie poza drogami publicznymi, np. na zamkniętych osiedlach i tylko pod opieką dorosłych. Nie wolno im poruszać się ani chodnikami, ani ścieżkami rowerowymi.

Młodzież między 10. a 18. rokiem życia może legalnie jeździć hulajnogą po drogach publicznych, ale tylko wtedy, gdy posiada kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM. Osoby pełnoletnie nie muszą mieć żadnych uprawnień.

Choć hulajnogi elektryczne rozwijają spore prędkości, noszenie kasku wciąż nie jest obowiązkowe – niezależnie od wieku. To może się jednak zmienić. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało wprowadzenie obowiązku zakładania kasku dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Nowy przepis ma znaleźć się w planowanej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

