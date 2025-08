Polacy mylą go z kolibrem. Przyleciał do Polski i wzbudza zachwyt!

Latem w Polsce pojawia się niezwykłe stworzenie, które często jest mylone z egzotycznym kolibrem.

To fruczak gołąbek, motyl zawisający w powietrzu, który przylatuje do nas z południa Europy.

Poznaj, co sprawia, że ten owad jest tak fascynujący i dlaczego nie musisz się go obawiać!

Polska przyroda potrafi zaskakiwać nie tylko pięknymi krajobrazami czy zmiennością pór roku, ale także obecnością gatunków, których trudno się tu spodziewać. Czasem wystarczy chwila spokoju w ogrodzie lub na łące, by dostrzec coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak przybysz z innego świata. Wśród rodzimych drzew, krzewów i kwiatów pojawiają się stworzenia, które bardziej kojarzą się z egzotycznymi rejonami świata niż z naszym klimatem. Jednym z nich jest niezwykły "koliber", którego można spotkać latem w wielu zakątkach Polski. Choć nie jest ptakiem, przyciąga uwagę niemal każdego, kto go zobaczy.

Koliber w Polsce? Tylko z pozoru

Kolibry, choć fascynujące, nie występują naturalnie w Europie. Mimo to w polskich ogrodach i na łąkach coraz częściej można natknąć się na stworzenie, które zachowuje się niemal identycznie. Fruczak gołąbek to motyl z rodziny zawisakowatych, który zawisa w powietrzu, wykonując błyskawiczne ruchy skrzydłami – zupełnie jak koliber podczas pobierania nektaru z kwiatów. To właśnie ten niezwykły sposób lotu sprawia, że tak często jest z nim mylony.

Pierwsze fruczaki przylatują do Polski już w maju. Przybywają z cieplejszych rejonów południowej Europy i osiedlają się m.in. w ogrodach, gdzie znajdują idealne warunki do złożenia jaj. Najbardziej aktywne stają się latem, szczególnie w sierpniu, kiedy drugie pokolenie fruczaków rozpoczyna intensywne żerowanie na kwiatach. We wrześniu natomiast owady ruszają w drogę powrotną na południe, by tam przezimować.

Fruczak gołąbek w Polsce

Fruczak gołąbek mierzy zaledwie 4-5 centymetrów rozpiętości skrzydeł, ale jego możliwości są naprawdę imponujące. W ciągu sekundy potrafi uderzyć skrzydłami nawet 80 razy! Jego sposób lotu umożliwia mu zawisanie w powietrzu i precyzyjne manewrowanie, co przypomina styl poruszania się kolibrów. Dodatkowo owad ten osiąga prędkość nawet 50 km/h, co czyni go jednym z najszybszych motyli w Europie. Co ważne, fruczaki są bardzo płochliwe więc jeśli zobaczysz tego owada, zachowaj spokój i po prostu obserwuj. Warto także wspomnieć, iż fruczak gołąbek jest całkowicie bezpieczny i nie trzeba się go bać. Owad nie gryzie, nie żądli, a jedynie częstuje się nektarem kwiatów z twojego ogrodu.