Wiele osób zastanawia się, czy 1 sierpnia 2025 roku, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, będzie dniem wolnym od pracy.

Sejmowa Komisja ds. Petycji poparła inicjatywę, aby 1 sierpnia stał się dniem wolnym, a dokument w tej sprawie trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odkryj, kiedy faktycznie możemy spodziewać się wolnego 1 sierpnia i sprawdź pełną listę dni wolnych od pracy w 2025 roku!

Jakie jest święto 1 sierpnia?

1 sierpnia obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – święto państwowe ustanowione w 2009 roku z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Dzień ten upamiętnia heroiczny zryw mieszkańców Warszawy przeciwko niemieckiemu okupantowi w czasie II wojny światowej.

Każdego roku punktualnie o godzinie 17:00 w całej Polsce rozbrzmiewają syreny, bowiem to symboliczna "Godzina W", czyli moment wybuchu powstania. Co ciekawe, 1 sierpnia jest świętem państwowym, lecz do tej pory był to normalny dzień pracujący. Okazuje się jednak, że zachodzą pewne zmiany, które mogą nieco zmienić kalendarz Polaków.

Czy piątek 1 sierpnia 2025 r. będzie wolny od pracy?

Wiele osób zastanawia się, czy tegoroczny piątek 1 sierpnia będzie wolny od pracy. Choć tego dnia przypada Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, ustanowiony już w 2009 roku jako święto państwowe, obecnie nie jest dniem wolnym od pracy.

Warto jednak wspomnieć, iż Sejmowa Komisja ds. Petycji w dniu 2 kwietnia 2025 r. przyjęła dezyderat postulujący uznanie 1 sierpnia za dzień wolny od pracy. Dokument trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ma 30 dni na wydanie opinii. Jednak procedura legislacyjna jeszcze się nie zakończyła i brak jest podstaw, by mówiono o dniu wolnym już w 2025 roku.

Jeśli cała inicjatywa legislacyjna zostanie przyjęta, pierwszym rokiem obowiązywania dnia wolnego 1 sierpnia mógłby być dopiero rok 2026.

Dni wolne od pracy w 2025 roku

Rok 2025 to dla pracowników w Polsce czas, który przynosi aż 14 ustawowo wolnych dni od pracy - po raz pierwszy w historii obejmują one także Wigilię Bożego Narodzenia. Poniższa lista to pełne zestawienie świąt ustawowo wolnych od pracy w 2025:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

20–21 kwietnia – Wielkanoc

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Konstytucja

8 czerwca – Zielone Świątki

19 czerwca – Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia (nowy dzień wolny wprowadzony od 2025)

25–26 grudnia – Boże Narodzenie.