Do tego dramatu doszło w czwartek (7.08) około godziny 20. Czteroletnia dziewczynka bawiła się na podwórku. W pewnym momencie rzucił się na nią pies - owczarek niemiecki. Na miejscu szybko pojawili się ratownicy medyczny. - Zastali dziewczynkę z częściowo zdjętą skórą głowy. Dziecko zostało pogryzione przez psa sąsiada. Na rany założono opatrunki i podano leki przeciwbólowe - podaje Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ.

"Wygląd był straszny"

Wirtualna Polska podaje, że dziewczynka, która bawiła się na podwórku wraz z innymi dziećmi, znajdowała się pod opieką rodziny. - Wygląd był straszny. Dziecko praktycznie zostało oskalpowane. Jedna trzecia skóry głowy została zdjęta - powiedzieli medycy w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. O zdarzeniu został poinformowany Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie. Pies obecnie znajduje się pod obserwacją w celu wykluczenia u niego wścieklizny.

W Polsce, zgodnie z prawem, właściciel psa, który nie zachował należytych środków ostrożności i dopuścił do ataku na człowieka, może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie art. 160 lub 157 Kodeksu karnego, w zależności od skutków obrażeń. Jeśli pies spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, grozi za to kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat, a w przypadku działania umyślnego – do 5 lat. Dodatkowo właściciel może zostać ukarany grzywną lub ograniczeniem wolności na mocy przepisów Kodeksu wykroczeń (m.in. art. 77), które przewidują sankcje za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Sąd może również orzec zakaz posiadania zwierząt.

Miał odstraszać nieproszonych gości, zabił małego Filipka