W Młyniskach (gmina Michów, powiat lubartowski) podczas polowania na dzika myśliwy Sławomir A. śmiertelnie postrzelił 60-letniego mężczyznę, który wyszedł przed swoją posesję.

Prokuratura oskarżyła Sławomira A. o zabójstwo z zamiarem ewentualnym, argumentując, że jego sprzęt (w tym luneta) umożliwiał rozpoznanie celu.

Myśliwy po zdarzeniu wezwał służby ratunkowe. Za zabójstwo grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.

Mężczyzna zginął przed bramą swojej posesji. Postrzelił go myśliwy

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, w godzinach wieczornych, w miejscowości Młyniska w gminie Michów, w powiecie lubartowskim. Trzech myśliwych, w tym Sławomir A., rozstawiło się na polu kukurydzy, które należało do jednego z nich. Celem polowania był dzik, którego obecność zlokalizowano w tym miejscu.

Według relacji prokuratury, 60-letni mężczyzna, mieszkaniec pobliskiej posesji, obudził się w nocy, słysząc przejeżdżający samochód. Wyszedł przed dom i stanął przed furtką. W tym momencie Sławomir A., nie rozpoznając dokładnie celu, oddał strzał w jego kierunku. Mężczyzna zginął na miejscu w wyniku rany postrzałowej klatki piersiowej i prawego przedramienia.

Zarzut zabójstwa dla myśliwego

Śledczy uznali, że Sławomir A. dysponował sprzętem, w tym lunetą, umożliwiającym odróżnienie człowieka od dzika. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym.

- Prokurator uznał, że posiadany przez podejrzanego sprzęt umożliwiał mu rozpoznanie celu, do którego strzela. To, że go nie rozpoznał dowodzi, że działał w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia. Oznacza to, że wprawdzie nie chciał zabić, ale godził się na taki skutek. Można powiedzieć, że nie rozpoznając tego celu godził się, że strzeli do człowieka – wyjaśniła prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, cytowana przez PAP.

Po zdarzeniu myśliwy natychmiast wezwał służby ratunkowe. Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono broń i odzież uczestników polowania oraz dokumentację dotyczącą zezwoleń na broń.

Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Potrącenie 84-latki na pasach w Zamościu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.