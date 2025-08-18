15-latek przewrócił się na hulajnodze. Jechał bez kasku. Groźny wypadek w Parczewie

Do wypadku doszło w niedzielę 18 sierpnia na ul. Kolejowej w Parczewie.

15-latek jadąc hulajnogą elektryczną przewrócił się i uderzył głową o asfalt.

Chłopiec doznał urazu głowy i stracił przytomność.

Śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala w Lublinie.

Nastolatek nie miał kasku ochronnego.

W niedzielę 18 sierpnia w Parczewie (woj. lubelskie) doszło do groźnego wypadku z udziałem 15-letniego chłopca. Nastolatek, jadąc hulajnogą elektryczną ulicą Kolejową, stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się, uderzając głową o asfalt. W wyniku upadku doznał urazu głowy i chwilowo stracił przytomność.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz patrol policji. Do czasu przyjazdu ratowników chłopcu pomocy udzielał świadek zdarzenia. Następnie poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Lublinie, gdzie trafił pod opiekę specjalistów. Wiadomo, że nie miał na sobie kasku ochronnego. - O zdarzeniu poinformowano rodziców, a chłopak został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Lubinie celem dalszej hospitalizacji - informuje młodszy aspirant Ewelina Semeniuk.

Policjanci podkreślają, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pełnoprawny pojazd, który może stwarzać realne zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają również o obowiązujących przepisach:

kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa dla rowerów, a w razie ich braku – z jezdni, gdzie dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h,

maksymalna prędkość jazdy hulajnogą elektryczną wynosi 20 km/h,

dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, nawet pod opieką dorosłych – jedynie w strefie zamieszkania,

osoby w wieku 10–18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T,

obowiązuje zakaz przewożenia innych osób, zwierząt i przedmiotów, korzystania z telefonu podczas jazdy oraz przejeżdżania przez przejścia dla pieszych.

Policja apeluje do rodziców i młodzieży, by pamiętali o zakładaniu kasku ochronnego oraz stosowaniu się do przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.