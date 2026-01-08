Zima jak w skandynawskim filmie. Kolejna fala z burzami śnieżnymi i zimnym powietrzem. W tych dniach będzie najgorzej

Konrad Marzec
2026-01-08 12:58

Prognoza pogody na początek drugiej dekady stycznia nie wygląda optymistycznie. Polacy zmierzą się z kolejnym atakiem zimy. Burze śnieżne i siarczyste mrozy to niemal przesądzony scenariusz. Ekspert i pasjonat meteorologii wskazał konkretne daty. Trzeba się przygotować na utrudnienia komunikacyjne.

Burza śnieżna w Polsce, atak zimy

i

Autor: Tomasz Radzik / Super Express Burza śnieżna w Polsce, atak zimy
  • IMGW potwierdza - 9 i 10 stycznia dwucyfrowy mróz to nie będzie tylko kwestia nocy. Na północnym wschodzie, na wschodzie i południu kraju temperatury maksymalne na poziomie -10 stopni Celsjusza to bardzo prawdopodobny scenariusz.
  • Ekspert z serwisu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz pisze o kolejnej fali, która przejdzie przez Polskę. Niewykluczone będą burze śnieżne.
  • Szczegóły na se.pl.

Atak zimy nie ustaje

Młodzi Polacy są w szoku, że zima potrafi tak mocno dać się we znaki rodakom. Tymczasem mrozy nie zamierzają oddawać pola. W najbliższych godzinach pogoda solidnie namiesza. - Miejscami opady śniegu, zwłaszcza na zachodzie, tam przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i północy do -5, -3 stopni Celsjusza na zachodzie, południowym zachodzie i nad samym morzem - podaje IMGW w synoptycznej prognozie na 9 stycznia.

Scenariusz z dwucyfrowym mrozem w ciągu dnia może się ziścić m.in. w okolicach:

  • Białegostoku
  • Lublina
  • Bydgoszczy
  • Torunia
  • Warszawy

Nowa prognoza pogody. Burze śnieżne i mróz uderzą w Polaków. Są daty

Wspomniane warunki niemal na pewno poskutkują utrudnieniami komunikacyjnymi, opóźnionymi pociągami i problemami na drogach. Zima pokazała, co potrafi, a to jeszcze nie jest jej ostatnie słowo. Pasjonat i współtwórca portalu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz wskazuje, że w dniach 10-11 stycznia zmierzymy się z kolejną falą śnieżyc.

- Wyliczenia numeryczne pokazują, że w okolicach weekendu zacznie do nas spływać kolejna porcja zimnego powietrza z północy i północnego wschodu. Na Bałtyku oraz Pomorzu, Żuławach Wiślanych Kujawach, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej uaktywni „efekt morza”. Śnieżyce konwekcyjne znad Bałtyku przemieszczać mają się w głąb lądu, powodując miejscowy przyrost pokrywy śnieżnej o nawet 10-40 cm - pisze Wójtowicz.

Według eksperta śnieżyce konwekcyjne przesuwać mają się z północy na południe, sięgając nawet Ziemi Łódzkiej. Niewykluczone będą lokalne burze śnieżne także w głębi kraju. Z kolei odwilż ma przyjść dopiero w połowie miesiąca. Potwierdzają to wizualizacje, dostępne w serwisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już 14 stycznia na zachodzie pojawią się plusowe temperatury, a 16 i 17 stycznia mogą przynieść nawet 4-5 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie". Warto też śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, które codziennie ulegają aktualizacjom:

Potężny atak zimy w Polsce
