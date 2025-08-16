Prokuratura zarządziła sekcję zwłok 13-latki, która zginęła w tragicznym wypadku na przejściu dla pieszych w Puławach.

Dziewczynka wjechała na pasy rowerem, gdy potrącił ją nietrzeźwy 20-latek w audi

Mężczyzna zderzył się również z prawidłowo jadącym volvo. Jakie będą dalsze konsekwencje dla sprawcy?

Puławy. Śmiertelny wypadek na przejściu. Ofiarą 13-latka

Prokuratura w Puławach zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok 13-latki, która zginęła w wypadku na przejściu dla pieszych na ul. Dęblińskiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ok. godz. 14 dziewczynka wjechała na pasy na rowerze; w tym czasie zbliżał się do nich 20-latek prowadzący audi, który jechał ulicą Dęblińską od ulicy Piłsudskiego. Młody mężczyzna najpierw potrącił rowerzystkę, a następnie zderzył się z prawidłowo jadącym z naprzeciwka 58-latkiem z volvo.

- Niestety 13-latka jadąca jednośladem w wyniku odniesionych obrażeń, pomimo prowadzonej reanimacji, zmarła na miejscu zdarzenia. Wszyscy uczestnicy wypadku to mieszkańcy gminy Puławy - poinformował podkomisarz Kamil Karbowniczek z KMP w Lublinie.

Po fakcie okazało się, że 20-latek miał we krwi 0,5 promila alkoholu - kierujący volvo był trzeźwy. Prowadzący audi został zatrzymany w komendzie policji, a mundurowi wyjaśniają dalej szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.