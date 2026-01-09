Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju około godziny 12:30. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy zabezpieczali zdarzenie i prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 18-letni mieszkaniec powiatu, kierujący osobową Skodą, poruszał się łukiem drogi w obszarze niezabudowanym. W trudnych, zimowych warunkach stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i zderzył się czołowo-bocznie z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku dostawczym Peugeotem.

Pomimo podjętej na miejscu reanimacji życia młodego kierowcy nie udało się uratować. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Czytaj też: "Wjechaliśmy z buta na twoją chatę". Złodzieje wysłali SMS-a do właścicielki mieszkania

W Skodzie podróżował także 17-letni pasażer. Nastolatek został przetransportowany do szpitala. Kierujący Peugeotem, 23-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego, był trzeźwy i – podobnie jak pasażer osobówki – nie odniósł poważnych obrażeń. Decyzją prokuratora ciało 18-latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Na czas wykonywania czynności procesowych trasa Tarnogród – Różaniec była całkowicie zablokowana. Policjanci kierowali podróżnych na wyznaczone objazdy. Obecnie trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.

Policja apeluje o ostrożność

Jak informują funkcjonariusze, na terenie powiatu panują bardzo trudne warunki drogowe. Intensywne opady śniegu oraz ujemne temperatury sprawiają, że nawierzchnie są śliskie i niebezpieczne. Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków, zwiększenie odstępów między pojazdami, ostrożne hamowanie oraz rozważne wykonywanie manewrów, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.