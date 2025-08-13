Brzeziny. 6-letnie dziecko na quadzie wjechało pod busa. Lądował śmigłowiec LPR

W środę (13.08) w miejscowości Brzeziny w gminie Stężyca doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem busa i quada, którym kierowało... 6-letnie dziecko. Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dziecko wyjechało quadem z drogi gruntowej wprost pod nadjeżdżającego busa, którym kierował 47-letni mężczyzna. W wyniku zderzenia 6-latek został przetransportowany do szpitala.

Po wypadku droga powiatowa była całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe, w tym załoga śmigłowca LPR.

