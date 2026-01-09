Wysiadła z samochodu i przepadła bez wieści! 37-letnia Emilia Kwiecień nie wzięła nawet kurtki

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-09 9:49

Policja we Włodawie poinformowała o zaginięciu 37-letniej mieszkanki miasta, Emilii Kwiecień, która była widziana po raz ostatni we wtorek, 6 stycznia. Ok. godz. 22 poszukiwana wysiadła z samochodu w miejscowości Okuninka i udała się w nieznanym kierunku. W momencie zaginięcia miała na sobie granatowe spodnie jeansowe, różową bluzę i krótkie czarne kozaki. Telefon kobiety został w samochodzie.

Policja we Włodawie szuka zaginionej 37-latki

i

  • 37-letnia Emilia Kwiecień zaginęła 6 stycznia po wyjściu z samochodu w Okunince.
  • Zaskakujące jest, że kobieta nie zabrała ze sobą telefonu ani kurtki, mimo panujących na dworze niskich temperatur.
  • Policja prosi o kontakt wszystkie osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionej kobiety.

Policja we Włodawie prowadzi poszukiwania za zaginioną 37-latką

37-letnia Emilia Kwiecień zaginęła we wtorek, 6 stycznia. Poszukiwania kobiety prowadzi Komendy Powiatowa Policji we Włodawie, która przekazała informacje o okolicznościach jej zniknięcia. Zaginiona była po raz ostatni widziana ok. godz. 22, gdy wysiadła z samochodu w miejscowości Okuninka i udała się w nieznanym kierunku. Co zastanawiające, 37-letnia mieszkanka Włodawy nie zabrała za sobą telefonu ani nawet kurtki, choć od kilku dni w Polsce notuje się bardzo niskie temperatury.

Mundurowi podali również rysopis zaginionej: jest średniej budowy ciała, ma ok. 180 cm wzrostu, ciemne proste, dłuższe włosy, brązowe oczy. Emilia Kwiecień miała na sobie granatowe spodnie jeansowe, różową bluzę i krótkie czarne kozaki, trzymając również beżową torbę w kratkę.

Osoby, które posiadają wiedzę o miejscu pobytu zaginionej kobiety proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji, z nr alarmowym 112 lub z włodawską komendą policji pod nr +48478132210 - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

POLICJA
WŁODAWA
ZAGINIONE KOBIETY