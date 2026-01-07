Rodzinny horror w Izbicy. Syn katował matkę, nożem zaatakował policjanta

Wstrząsające wydarzenia w Izbicy. 41-latek urządził piekło swojej 74-letniej matce, znęcając się nad nią fizycznie i psychicznie.

Podczas interwencji agresywny mężczyzna zaatakował funkcjonariusza nożem.

Co mu grozi?

Horror w Izbicy. Syn znęcał się nad matką i zaatakował policjanta

Policjanci, którzy przyjechali na interwencję, szybko ustalili, że 41-latek od dłuższego czasu znęcał się nad matką. Mężczyzna wszczynał awantury, podczas których bił kobietę po całym ciele i groził jej śmiercią oraz spaleniem domu. Podczas zatrzymania mężczyzna był agresywny. Jak relacjonuje KWP w Lublinie, w pewnym momencie 41-latek zamachnął się na jednego z funkcjonariuszy nożem. Na szczęście policjanci szybko obezwładnili napastnika i zatrzymali go. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

– W trakcie interwencji 41-latek zachowywał się agresywnie. Podczas zatrzymania zamachnął się na jednego z policjantów trzymanym w ręku nożem. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę i go zatrzymali. Sprawca był trzeźwy. Został osadzony w policyjnym areszcie – informuje KWP w Lublinie.

41-latkowi grozi do 10 lat więzienia

Następnego dnia 41-latek został doprowadzony do Prokuratury w Zamościu, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad osobą najbliższą, stosowanie przemocy w celu wymuszenia określonego zachowania oraz czynną napaść na policjanta. Policjanci i prokurator wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że najbliższe trzy miesiące 41-latek spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.