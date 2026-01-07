Rodzinny horror w Izbicy. Syn katował matkę, nożem zaatakował policjanta

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-07 22:45

Wstrząsające sceny rozegrały się w gminie Izbica, gdzie 41-letni mężczyzna urządził piekło swojej 74-letniej matce. Mężczyzna nie tylko znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie, ale także zaatakował interweniującego policjanta nożem!. Decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się Prokuratura w Zamościu. Kobieta opowiedziała o koszmarze, jaki zgotował jej własny syn.

Rodzinny horror w Izbicy. Syn katował matkę, nożem ranił policjanta

i

Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Wstrząsające wydarzenia w Izbicy. 41-latek urządził piekło swojej 74-letniej matce, znęcając się nad nią fizycznie i psychicznie.
  • Podczas interwencji agresywny mężczyzna zaatakował funkcjonariusza nożem.
  • Co mu grozi?

Horror w Izbicy. Syn znęcał się nad matką i zaatakował policjanta

Policjanci, którzy przyjechali na interwencję, szybko ustalili, że 41-latek od dłuższego czasu znęcał się nad matką. Mężczyzna wszczynał awantury, podczas których bił kobietę po całym ciele i groził jej śmiercią oraz spaleniem domu. Podczas zatrzymania mężczyzna był agresywny. Jak relacjonuje KWP w Lublinie, w pewnym momencie 41-latek zamachnął się na jednego z funkcjonariuszy nożem. Na szczęście policjanci szybko obezwładnili napastnika i zatrzymali go. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

– W trakcie interwencji 41-latek zachowywał się agresywnie. Podczas zatrzymania zamachnął się na jednego z policjantów trzymanym w ręku nożem. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę i go zatrzymali. Sprawca był trzeźwy. Został osadzony w policyjnym areszcie – informuje KWP w Lublinie.

Chciał zabić kolegę nożem

Polecany artykuł:

37-latka ugodziła konkubenta nożem. Jest areszt i zarzuty

41-latkowi grozi do 10 lat więzienia

Następnego dnia 41-latek został doprowadzony do Prokuratury w Zamościu, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad osobą najbliższą, stosowanie przemocy w celu wymuszenia określonego zachowania oraz czynną napaść na policjanta. Policjanci i prokurator wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że najbliższe trzy miesiące 41-latek spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Atak w centrum Lublina. 19-letni Damian rzucił się z nożem na kolegę. 31-letni …
Atak w centrum Lublina. 19-letni Damian rzucił się z nożem na kolegę
6 zdjęć
Sonda
Czy byliście świadkami znęcania się nad osobami starszymi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki