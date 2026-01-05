37-latka ugodziła konkubenta nożem. Jest areszt i zarzuty

Z ustaleń policjantów wynika, że w lokalu doszło do kłótni pomiędzy parą. 37-latka była pod wpływem alkoholu. W trakcie awantury chwyciła za nóż i ugodziła nim 41-letniego mężczyznę w brzuch. Na miejsce wezwano pomoc medyczną. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami jamy brzusznej został przetransportowany do szpitala.

Kobieta została zatrzymana przez policjantów. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z 3. komisariatu w Lublinie, którzy przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli materiał dowodowy. Następnie 37-latka została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który realnie zagrażał życiu. Na wniosek policjantów i prokuratora sprawa trafiła do sądu. Ten zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn kobiecie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

