37-latka ugodziła konkubenta nożem. Jest areszt i zarzuty

2026-01-05 13:06

W ostatni weekend w Lublinie doszło do dramatycznego zdarzenia. Podczas nocnej awantury w jednym z lokali przy ulicy 1 Maja 37-letnia kobieta ugodziła nożem swojego konkubenta. 41-letni mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Sprawczyni została zatrzymana i decyzją sądu trafiła do tymczasowego aresztu.

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Z ustaleń policjantów wynika, że w lokalu doszło do kłótni pomiędzy parą. 37-latka była pod wpływem alkoholu. W trakcie awantury chwyciła za nóż i ugodziła nim 41-letniego mężczyznę w brzuch. Na miejsce wezwano pomoc medyczną. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami jamy brzusznej został przetransportowany do szpitala.

Kobieta została zatrzymana przez policjantów. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z 3. komisariatu w Lublinie, którzy przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli materiał dowodowy. Następnie 37-latka została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który realnie zagrażał życiu. Na wniosek policjantów i prokuratora sprawa trafiła do sądu. Ten zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn kobiecie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

