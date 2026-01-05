Z dotychczasowych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że do zdarzenia doszło po godzinie 20. Na łuku drogi kierujący seatem, 31-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków. Pojazd wypadł z jezdni, zjechał do przydrożnego rowu, a następnie koziołkując uderzył z dużą siłą w drzewo i zatrzymał się na dachu.

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca wypadł z pojazdu. Mężczyzna podróżował sam. Na pomoc jako pierwsi ruszyli świadkowie zdarzenia, którzy wezwali służby i próbowali udzielić poszkodowanemu pomocy jeszcze przed ich przyjazdem. Na miejscu interweniowały wszystkie służby ratunkowe. Niestety obrażenia, jakich doznał 31-latek, okazały się śmiertelne. Mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia.

Oględziny miejsca wypadku prowadzili biłgorajscy policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie, które ma na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądek i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, takich jak natężenie ruchu, stan nawierzchni czy pogoda. Jak podkreślają funkcjonariusze, bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych za kierownicą.