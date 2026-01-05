Tragedia w Hucie Turobińskiej. Samochód uderzył w drzewo, kierowca nie żyje

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-05 12:20

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę (4 stycznia) wieczorem w miejscowości Huta Turobińska, w powiecie biłgorajskim. Na drodze wojewódzkiej nr 835 zginął 31-letni kierowca samochodu osobowego.

Tragedia w Hucie Turobińskiej. Samochód uderzył w drzewo, kierowca nie żyje

i

Autor: Policja Lubelska/ Materiały prasowe

Z dotychczasowych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że do zdarzenia doszło po godzinie 20. Na łuku drogi kierujący seatem, 31-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków. Pojazd wypadł z jezdni, zjechał do przydrożnego rowu, a następnie koziołkując uderzył z dużą siłą w drzewo i zatrzymał się na dachu.

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca wypadł z pojazdu. Mężczyzna podróżował sam. Na pomoc jako pierwsi ruszyli świadkowie zdarzenia, którzy wezwali służby i próbowali udzielić poszkodowanemu pomocy jeszcze przed ich przyjazdem. Na miejscu interweniowały wszystkie służby ratunkowe. Niestety obrażenia, jakich doznał 31-latek, okazały się śmiertelne. Mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia.

Polecany artykuł:

Dożywotni zakaz jazdy, alkohol i pościg. Finał na pękającym lodzie

Oględziny miejsca wypadku prowadzili biłgorajscy policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie, które ma na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądek i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, takich jak natężenie ruchu, stan nawierzchni czy pogoda. Jak podkreślają funkcjonariusze, bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych za kierownicą.

Tragiczny wypadek. 19-letnia Patrycja nie żyje. Kobieta była w 8. miesięcy ciąży
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki