Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem? Dramat w woj. lubelskim. 60-latek nie żyje

2025-08-18 12:49

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego w skutkach polowania w Młyniskach (woj. lubelskie). Podczas nocnych łowów 60-letni mężczyzna został śmiertelnie postrzelony. Według wstępnych ustaleń myśliwy miał pomylić go ze zwierzęciem. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

  • Do tragedii doszło w nocy w miejscowości Młyniska w woj. lubelskim.
  • 60-letni mężczyzna został śmiertelnie postrzelony podczas polowania.
  • Według ustaleń śledczych myśliwy miał pomylić go z dzikiem.
  • Prokuratura Rejonowa w Lubartowie prowadzi postępowanie w tej sprawie.
  • Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazała w poniedziałek PAP, że trzech myśliwych uczestniczyło w sobotę ok. godz. 22-23 w polowaniu w miejscowości Młyniska w gminie Michów (pow. lubartowski). Ze wstępnych ustaleń wynika, że rozstawili się na polu kukurydzy należącym do jednego z nich, bo w tym miejscu zlokalizowali dzika. Pole znajdowało się niedaleko od nieruchomości zamieszkiwanej przez rodzinę pokrzywdzonego. 60-latek obudził się w nocy, ponieważ usłyszał przejeżdżający drogą samochód, wyszedł przed swoją posesję i stanął przed furtką.

 - W tym czasie jeden z myśliwych - sądząc, że ma do czynienia z dzikiem - oddał w kierunku pokrzywdzonego strzał, który niestety trafił mężczyznę w okolice klatki piersiowej, co skutkowało jego zgonem na miejscu zdarzenia – powiedziała prokurator. Po zorientowaniu się, że doszło do pomyłki, myśliwy zadzwonił od razu po służby ratunkowe.

Śledczy wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli broń i odzież uczestników zdarzenia oraz dokumentację, aby ustalić, czy myśliwi posiadali zezwolenia. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok 60-latka. - Zatrzymany został sprawca, czyli osoba, która zadzwoniła na policję oraz pozostali dwaj uczestnicy polowania, którzy po wykonaniu z nimi czynności zostali wypuszczeni. Jeszcze dzisiaj ma zapaść decyzja o kierunku śledztwa i przedstawieniu zarzutu. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów – podkreśliła prokurator Jolanta Dębiec.

