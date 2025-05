„Ciacho Bez Cukru” – tu słodkość nie ma wyrzutów sumienia!

Ten prezent na komunię zaszokował wszystkich. Kosztuje 160 tysięcy złotych! "To komunia czy ślub?"

W świecie, gdzie coraz częściej zwracamy uwagę na to, co jemy, „Ciacho bez Cukru” pojawia się jako prawdziwa odpowiedź na potrzeby współczesnych miłośników słodkości. Marka od lat udowadnia, że można jeść zdrowo, smacznie i bez wyrzeczeń. Ich wypieki są bez dodatku cukru, bez glutenu, bez laktozy, a do tego często wegańskie, proteinowe czy keto.

W menu królują torty, tarty, serniki, monoporcje, lody i inne desery – każdy z nich przygotowany z dbałością o czysty skład, smak i estetykę. Nad recepturami czuwa zgrany zespół: cukiernik, technolog żywności i dietetyk, którzy nieustannie eksperymentują, by ich oferta była nie tylko zdrowa, ale dopasowana do potrzeb swoich gości.

Lokal „Ciacho bez Cukru” zachwyca również wyglądem – industrialne wnętrze z czernią, bielą, szarością i pudrowym różem tworzy przyjazną atmosferę. Aromatyczna kawa i kwiaty tylko dopełniają całości. Największą atrakcją jest jednak witryna pełna słodkości i wypieków, które aż proszą się, by je spróbować. Sprzedawcy z uśmiechem doradzają i pakują słodkości na wynos lub serwują je przy stoliku.

Nowością w ofercie jest piekarnia bez glutenu i keto, która właśnie ruszyła. Wśród propozycji znajdziemy nietypowe chleby – z boczkiem i chrzanem, grecki z oliwkami i fetą, włoski z suszonymi pomidorami i pesto – oraz bezglutenowe drożdżówki i zapiekanki. - Mamy też keto wypieki – np. keto bułeczki na błonniku bambusowym czy chleb philadelphia – mówią przedstawiciele „Ciacho Bez Cukru”.

A od maja słodkie przyjemności od „Ciacho bez Cukru” są dostępne także online! Na stronie sklep.ciachobezcukru.pl można znaleźć szeroki wybór kremów, galaretek, konfitur i innych półproduktów, dzięki którym w domowym zaciszu stworzysz zdrowsze wersje swoich ulubionych wypieków. To doskonała propozycja dla tych, którzy lubią eksperymentować w kuchni, ale nie chcą rezygnować ze zdrowych składników.

To miejsce ma już rzeszę wiernych fanów, którzy wracają po ulubione smaki i... nowe odkrycia. Jak mówią właściciele: „Trafiliśmy w wyszukany gust i potrzeby żywieniowe naszych gości – i to najlepsza nagroda”.

Jeśli więc marzysz o słodkości, która nie pójdzie w boczki ani nie podniesie cukru – „Ciacho bez Cukru” będzie jak znalazł.

„Ciacho Bez Cukru” działa m.in. w Lublinie przy ul.: Koralowej 16 na Węglinie, Kościuszki 3 w Centrum i Tomasza Zana 32B.

Więcej informacji na temat lokalu dostępne także na Facebooku.

Artykuł sponsorowany