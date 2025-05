Nawet 23 tys. zł brutto miesięcznie! PKP poszukuje pracowników

Lubelska Giełda Staroci. Zobaczcie, co było do kupienia. "Ludzie doceniają jakość tych wyrobów"

Polskie Koleje Państwowe rozpoczęły jedną z największych rekrutacji w ostatnich miesiącach. Ogłoszenia pojawiły się w wielu regionach kraju i dotyczą bardzo zróżnicowanych stanowisk zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i tych, którzy dopiero szukają swojej ścieżki zawodowej. Spółka zapowiada atrakcyjne warunki współpracy i zachęca kandydatów licznymi benefitami.

Szukasz pracy? PKP oferuje stabilne zatrudnienie!

Spółka PKP w maju opublikowała aż 130 nowych ofert pracy. Firma poszukuje zarówno doświadczonych ekspertów w tym inżynierów, menadżerów czy specjalistów IT, jak i pracowników niższego szczebla, np. monterów i asystentów. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie przewoźnika wiemy, iż pracodawca oferuje przyszłym pracownikom zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo pracownik będzie mógł korzystać z wielu benefitów, w tym ze zniżek na przejazdy czy z dofinansowania ubezpieczenia społecznego.

Rekrutacja w PKP. Kogo szuka spółka? Znamy ofertę!

PKP szuka aktualnie naprawdę wiele osób do pracy. Jedną z ciekawych ofert, która z pewnością zainteresuje wielu, jest ta na stanowisko kontrolera automatyki. W tym przypadku można liczyć na zarobki od 7 do 9,5 tys. zł brutto. Linie kolejowe poszukują także specjalisty ds. ustalania cen dostępu do infrastruktury kolejowej, oferując od 5 do 8 tys. zł brutto. Na nieco wyższe zarobki może liczyć m.in. ekspert ds. rozwoju infrastruktury IT - od 13 do 16 tys. zł brutto. Na stronie pracodawcy znajdziemy jeszcze wiele innych ofert, a poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

Dyrektor projektu (zarobki: 19 000-23 500 zł brutto)

Kierownik kontraktu (zarobki: 14 000-18 000 zł brutto)

Asystent kierownika kontraktu (zarobki: 6 000-9 000 zł brutto)

Naczelnik wydziału pozyskiwania finansowania i gwarancji (zarobki: 15 000-18 500 zł brutto).