Bus rozbił się na drzewie. Wielu poszkodowanych, śmigłowiec LPR w akcji

Lubelskie. Bus wjechał w drzewo, 9 osób rannych

Do zdarzenia doszło pomiędzy miejscowością Celiny a Gołowierzchy, na drodze powiatowej numer 1314L - pomiędzy miejscowością Celiny a Gołowierzchy. W piątek (25 lipca) późnym popołudniem bus, którym podróżowało 9 osób, uderzył w drzewo.

Jak poinformował st. kpt. Paweł Szyszkowski z KP PSP w Łukowie, wszystkie osoby odniosły obrażenia. Na miejscu wypadku pracowało kilka jednostek straży pożarnej i policjanci. Lądował też "Ratownik 19" - śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Źródło: RMF FM / KP PSP Łuków

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych.

Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

