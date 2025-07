Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do kawy. Apetyt znika na długo. To trik Greczynek!

Spis treści

Kawa to jeden z najczęściej wybieranych napojów na świecie – towarzyszy nam o poranku, w pracy, w czasie spotkań i chwil relaksu. Z biegiem lat zaczęliśmy eksperymentować z jej smakiem, dodając nie tylko mleko czy cukier, ale też bardziej zaskakujące składniki. Niektóre z tych pomysłów to chwilowe trendy, a inne na stałe wpisują się w codzienne rytuały. Właśnie taki status zyskała pewna niepozorna, ale wyjątkowo wartościowa łyżeczka dodatku, który od dawna cieszy się uznaniem w krajach południowej Europy szczególnie w Grecji.

Dodaj do kawy jedną łyżeczkę i chudnij. Greczynki robią to od lat

Kawa to nie tylko aromatyczny napój, który dodaje energii o poranku. Coraz częściej staje się też bazą do zdrowych i odżywczych eksperymentów kulinarnych. Na całym świecie pojawiają się nowe sposoby jej podawania, a jednym z najbardziej zaskakujących trendów ostatnich miesięcy jest kawa z tahini! Ten niepozorny dodatek zyskał ogromną popularność głównie w Grecji szczególnie wśród kobiet, które cenią zdrowy styl życia i szczupłą sylwetkę. Czy rzeczywiście jedna łyżeczka pasty sezamowej może wspomóc odchudzanie?

Kawa z tahini - grecki sekret zdrowia i figury

W Grecji kawa z tahini wcale nie jest nowym wynalazkiem, bowiem od lat przygotowuje się ją w tradycyjnym briki – miedzianym tygielku – i podaje na śniadanie lub jako samodzielną przekąskę między posiłkami. Dzięki zawartości zdrowych tłuszczów i błonnika potrafi skutecznie zaspokoić głód i zastąpić coś słodkiego, np. ciastko do kawy.

Tahini, czyli pasta z mielonych nasion sezamu, to znany składnik kuchni bliskowschodniej. Co ciekawe, nie tylko smak sprawia, że warto po nią sięgać, bowiem okazuje się, że jest to prawdziwa bomba składników odżywczych. Produkt posiada antyoksydanty, błonnik, witaminę B6, tiaminę, mangan czy fosfor, które świetnie wpływają na zdrowie człowieka.

Czy kawa z tahini naprawdę odchudza?

Czy kawa z tahini naprawdę odchudza? To pytanie zadaje sobie wiele osób, lecz wszystko zależy od tego, jak ją wkomponujemy w codzienną dietę. Sama kawa z tahini nie zdziała cudów, ale może być sprzymierzeńcem w procesie odchudzania. Jedna łyżeczka tahini (ok. 15 g) dostarcza:

1 g błonnika,

ok. 3 g węglowodanów,

porcję zdrowych tłuszczów i białka.

Dzięki temu napój daje uczucie sytości, a naturalna słodycz sprawia, że nie mamy ochoty na niezdrowe przekąski.