Pogoda w Polsce. Co czeka nas w najbliższych miesiącach?

Lato to dla wielu Polaków najważniejszy czas w roku - sezon urlopów, wyjazdów nad morze, grillowania i wypoczynku na świeżym powietrzu. Nic więc dziwnego, że z niecierpliwością wypatrujemy ciepłych, słonecznych dni. Tymczasem w 2025 roku pogoda nie rozpieszcza - lipiec zaskakuje zmiennością, częstymi opadami i niższymi niż zwykle temperaturami. Wzrasta więc niepokój i wiele osób zadaje sobie stale pytanie - czy to już koniec letniego sezonu, zanim ten na dobre się zaczął? W oparciu o prognozy długoterminowe sprawdzamy, co jeszcze czeka nas tego lata i czy warto planować wakacje w Polsce.

Czy w 2025 roku lato w Polsce dopisze?

Lipiec 2025 roku w Polsce rozpoczął się dość chłodno i kapryśnie - przelotne deszcze, pochmurne dni i temperatury poniżej normy sprawiają, że lato jakby zwolniło tempo. Jest jednak nadzieja na poprawę, bowiem prognozy meteorologiczne wskazują, że już od 19 lipca pogoda ma się nieco ustabilizować i ocieplić. Możemy więc spodziewać się więcej słonecznych chwil oraz wzrostu temperatur, które pozwolą na wyczekany wypoczynek.

Poprawa pogody będzie odczuwalna niemalże w całym kraju w dniach 19-24 lipca. Po 25 lipca czekają nas natomiast kolejne opady deszczu i chwilowe ochłodzenie, które ma potrwać końca miesiąca. Wraz z początkiem sierpnia natomiast nadejdzie ogromna poprawa warunków pogodowych i to właśnie w tym miesiącu Polacy z pewnością wyruszą m.in. nad morze.

Pogoda na sierpień 2025. Nadchodzi ocieplenie

Wstępne prognozy pogody na sierpień wskazują, że prawdopodobnie kolejny miesiąc wakacji wynagrodzi nam ostatnie deszczowe i pochmurne miesiące. Od 1 sierpnia 2025 roku pogoda w całej Polsce ma ulec znacznemu polepszeniu. Nawet na północy Polski, a dokładnie w Gdańsku wraz z początkiem sierpnia termometry pokażą wartości od 25 stopni Celsjusza, a w niektórych dniach nawet więcej. Jeszcze lepiej sytuacja będzie wyglądała w Warszawie czy w Krakowie, gdzie mieszkańcy odczują nareszcie na własnej skórze nawet 27 stopni Celsjusza.

Podsumowując, lato w Polsce, choć kalendarzowo już dawno się rozpoczęło, w kwestii pogody dopiero nas zaskoczy - i to pozytywnie. Jeśli więc planujesz wyjazdy, wstrzymaj się do sierpnia, który zapowiada się naprawdę obiecująco.